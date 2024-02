La chanteuse Coupé-décalé, Bamba Ami Sarah a célébré son anniversaire le lundi 26 février. A cette occasion, son époux Souleymane Kamagaté lui a adressé un tendre message sur sa page Facebook.

Souleymane Kamagaté : ‘’Merci pour tout ce que tu as apporté dans ma vie’’

Le promoteur d’événements, Souleymane Kamagaté alias l’Homme Saga a passé de terribles moments la semaine dernière après une diffusion de sa photo sur un média francophone et partagée largement sur les réseaux sociaux. Le mari de la chanteuse Coupé-décalé, Bamba Ami Sarah dont le patronyme est le même que celui de l’ancien chef de protocole de Guillaume Soro, anciennement Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire.

Ce dernier avait été libéré par une grâce présidentielle du Président de la République, Alassane Ouattara comme 50 autres prisonniers militaires et civils de la crise post-électorale de 2010-2011 que la Côte d’Ivoire a connu. Pris pour un ancien prisonnier, des personnes ont trouvé le moyen de se moquer de lui. Après avoir tourné en dérision, l’Homme saga a pris au sérieux les railleries contre lui.

Passée cette situation, le promoteur du tournoi de maracana ‘’We love Yopougon’’, a retrouvé la joie avec la célébration de l’anniversaire de sa femme. A cette occasion, le lundi 26 février, Souleymane Kamagaté lui a adressé un joli message via sa page Facebook. ‘’Tu vas penser qu’elle a 22 ans pourtant c’est une doyenne. Avec elle j’ai compris qu’une femme qui rentre dans la vie d’un homme doit pouvoir impacter positivement sa vie. 9 ans de relation, 3 magnifiques filles. Je suis un homme comblé. Merci pour tout ce que tu as apporté dans ma vie. Joyeux anniversaire Madame Kamagaté, la capitaine de mon cœur. Que Dieu nous fasse vivre encore beaucoup d’anniversaires dans la santé’’, écrit-il.

Des heures plus tôt le même jour, l’ancienne star Tonnerre avait fait une auto-célébration de son anniversaire sur sa page Facebook en écrivant : ‘’Aujourd’hui j’ai un an de plus en bonne santé merci seigneur et merci à maman qui a mis cette brave femme au monde. Joyeux anniversaire à moi’’.