Côte d’ivoire : Bamba Ami Sarah et son mari se lancent dans un nouveau projet

Bamba Ami Sarah et son mari, Souleymane Kamagaté ont fait une grande sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas un projet musical que le couple lance. Mais, plutôt un projet de partage de leur expérience de vie aux autres.

Bamba Ami Sarah se lance dans un nouveau projet avec son mari

La chanteuse Coupé-décalé, Bamba Ami Sarah est effacée depuis quelques années de la scène musicale ivoirienne. Aux dernières nouvelles, celle qui s’est mariée avec l’acteur culturel et homme d’affaires, Souleymane Kamagaté alias l’Homme Saga, est devenue une mère au foyer. Après ses deux maternités, l’artiste est aujourd’hui à son troisième bébé.

En effet, elle a mis pour le moment la musique en veilleuse pour se consacrer à sa famille. Mais avant de rebondir dans l’arène musicale avec un nouvel album, Bamba Ami Sarah et son mari préparent un nouveau projet pour tous les fans sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas un projet musical, mais plutôt un projet de partage de leur propre expérience de vie aux internautes.

Le couple a donné l’information sur leurs différentes pages Facebook à travers une affiche qui explique tout. ‘’Il ne s’agit pas de nous ériger en donneurs de leçons. Ni coach matrimonial, ni expert en quoi que ce soit, nous viendrons simplement partager avec vous notre propre expérience. Et, nous espérons que cela puisse vous inspirer, afin que vous en tiriez le meilleur. L’objectif n’est donc pas de conseiller, mais plutôt de partager nos expériences, y compris les échecs, car on apprend toujours des échecs, mais partager aussi nos best practices en matière de vie de couple et évidemment nos plus belles réussites’’, expliquent-ils.

Cette lucarne de partage d’expériences des personnages publiques est dénommée ‘’Sarah et Solo’’ et passera tous les samedis à partir de 18h sur la page Facebook du même nom. Ils sont déjà heureux de l'engouement qu'il y a sur la toile malgré que le projet ne soit pas encore effectif. ‘’Nous n’avons rien encore démarré mais vous êtes déjà 5000 à attendre la première vidéo. Vous êtes 18.000 à visionner le teaser’’, se réjouissent-ils.