Innovation de l'agriculture : 27 startups d'Orange Corner en mission

Vingt-sept startups d'Orange Corners participeront à la mission SARA startup dans le cadre du Salon international de l'agriculture et des ressources animales (SARA), qui se tient à Abidjan du 29 septembre au 8 octobre 2023. La mission s'étendra du 4 au 9 octobre.

SARA Startup : Des startups en mission pour l'innovation de l'agriculture

Pour la 6e édition du SARA, l’Agence néerlandaise pour l’entreprise (RVO) et la structure Entrepreneurial Solutions Partners (ESP), organiseront la SARA Startup mission du 4 au 9 octobre 2023.

Ce sont au total 27 startups issues des programmes Orange Corners en Côte d’Ivoire (13), au Ghana (2), au Sénégal (6) et au Maroc (6). Ces start-ups opèrent dans des domaines liés à l’agrobusiness, l’horticulture et l’agriculture en général qui prendront part à la mission.

L'objectif de ladite mission est de présenter l’impact positif et les résultats satisfaisants des programmes Orange Corners dans toute l’Afrique, ainsi que de présenter l’innovation régionale dans le secteur agricole.

Par ailleurs, la 2e édition de l'Agreen Startup, un hackathon organisé par la Chambre d'agriculture des pays de la Loire et ESP pour le compte de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, du RVO et de l'Agence française du développement (AFD), aura lieu du 2 au 7 octobre 2023.

Ce concours est destiné aux porteurs de projets alliant innovation, technologie, agro-écologie, environnement et alimentation au service de l'agriculture de demain.

Le SARA 2023 est une occasion unique pour les visiteurs de découvrir les dernières tendances et innovations dans le secteur agricole. Ils auront ainsi la chance de rencontrer ces entrepreneurs innovants du programme Orange Corners.

Orange Corners est une initiative du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas en soutien aux jeunes entrepreneurs dans les pays cibles en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Il leur offre des sessions de formation, du mentorat, un réseau, un financement et des installations pour démarrer et développer leurs entreprises. Il vise à aussi stimuler l’entrepreneuriat chez les jeunes, à créer des emplois et à contribuer à la croissance économique durable da