Le RHDP s’est prononcé sur la grâce présidentielle accordée à 51 détenus civils et militaires. Le parti au pouvoir salue la « grandeur d’esprit d’Alassane Ouattara.

À l’issue du Conseil national de sécurité (CNS) du jeudi 22 février 2024, Alassane Ouattara a accordé la grâce présidentielle pour 51 détenus civils et militaires condamnés pour des infractions commises lors des crises post-électorales ou pour atteinte à la sûreté de l’Etat . Parmi ceux-ci figurent le général Dogbo, Koné Souleymane Kamaraté dit Soul To Soul.

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a rappelé dans un communiqué que depuis son accession au pouvoir en 2011, Alassane Ouattara « a pris de nombreuses initiatives pour consolider la paix dans son pays » et « cette quête inlassable pour la consolidation de la paix, de l’unité nationale et de la cohésion sociale s’est manifestée par plusieurs grandes actions du président de la République ».

Le communiqué qui porte la signature de Mamadou Touré, le porte-parole adjoint du RHDP, en veut pour preuve la Création de la Commission dialogue, vérité et réconciliation (CDVR), la signature en août 2018 d’une ordonnance portant amnistie en faveur de Simone Gbagbo et de 800 personnes, le retour des exilés de la crise post-électorale de 2010-2011, la grâce présidentielle accordée à l’ancien président Laurent Gbagbo, le dégel de ses avoirs.

Selon le RHDP, toutes ces actions démontrent que le président ivoirien « est un homme profondément attaché à la paix, à l’unité nationale et à la cohésion sociale ». « Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix voudrait à cet égard saluer la grandeur d’esprit du président de la République, son leadership et sa vision pour une Côte d’Ivoire unie et prospère, a signifié Mamadou Touré.

Par ailleurs, le RHDP a appelé ses militants et militantes à se mobiliser pour soutenir toutes les actions de solidarité et de compassion à l’endroit des victimes.