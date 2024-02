La rentrée solennelle de la 60e promotion de l’ENA (École normale d’administration) a eu lieu le lundi 26 février 2024 en présence de la ministre Anne Ouloto.

Rentrée solennelle de la 60e promotion de l’ENA : Anne Ouloto exhorte les élèves à la prise de conscience

Anne Désirée Ouloto a pris part à la rentrée solennelle de la 60e promotion de l’École normale d’administration le lundi 24 février 2024. La ministre d’État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration a exhorté les élèves à prendre conscience des attentes de l’administration ivoirienne.

La ministre leur a fait comprendre que la prise de conscience de ces attentes repose sur l’avènement du fonctionnaire nouveau. En effet, celui-ci doit être bien formé, compétent, efficace et avoir un comportement et des pratiques vertueux.

« Chers élèves, vous devez avoir en permanence à l’esprit que vous serez forgés dans la perspective de l’avènement du fonctionnaire nouveau, bien formé, compétent, efficace, et dont le comportement et les pratiques vertueuses sont assis sur les valeurs éthiques et républicaines », s’est exprimée la ministre d’État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration.

Pour sa part, Sepy Yessoh, directeur général de l’ENA, a rappelé les réformes engagées par les autorités ivoiriennes afin de placer l’École normale d’administration au cœur de la transformation de l’action publique.

Il faut noter que la 60e promotion de l’ENA comprend 870 élèves, dont 211 issus des concours professionnels, 643 des concours directs et 16 auditeurs des tests de recrutement avec respectivement 11 fonctionnaires et agents de l’État provenant des corps militaires et paramilitaires et de la sûreté nationale, et 5 originaires de la République centrafricaine.