Scandale du concours frauduleux : Anne Ouloto abroge l'admission de 153 candidats

La ministre ivoirienne de la fonction publique, Anne Désirée Ouloto a procédé ce 25 octobre 2023 à l'annulation d'entrée en fonction publique de 153 candidats.

Côte d'Ivoire - Scandale de concours frauduleux : Anne Ouloto abroge l'admission de 153 candidats

Il s'agit du concours administratif de l'année 2022. Dans un communiqué du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration, Anne Ouloto annule l'admission de 153 candidats qui ont tenté de tromper la vigilance des autorités en fournissant des diplômes non reconnus.

Alors que tout était presque prêt pour arrêter l'admission au concours administratif, le ministère a opté pour un check-up rigoureux des diplômes fournis par les candidats déclarés admis. "De ces investigations, il ressort que cent cinquante - trois (153) personnes admises, sous réserve de confirmation par lesdits communiqués et arrêtés d'admission, ont fourni des diplômes non reconnus, dont quatorze (14) diplômes de Baccalauréat et cent trente – neuf (139) diplômes de Brevets d'Eudes du Premier Cycle'', a relevé la ministre Anne Ouloto.

Bouleversée par cette découverte d'abus de confiance envers le processus de sélection aux postes administratifs mettant en évidence les tentatives de fraudes visant à trahir la vigilance de l'administration, la ministre de la Fonction Publique a pris une décision ferme. L'admission des 153 personnes concernées sera purement et simplement annulée. À noter que ce scandale de fraude met en lumière l'importance de la transparence et de la rigueur dans la sélection des fonctionnaires.

Par ailleurs, Anne Désirée Ouloto interpelle la conscience de tous les candidats et exhorte à la stricte conformité avec les critères et les exigences en matière de diplômes et qualifications pour garantir l'intégrité du système administratif.