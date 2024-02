Le président Macky Sall a convoqué les forces vives du Sénégal à un dialogue national. Lors de son allocution d’ouverture de cette rencontre lundi 26 février dernier, le chef de l’État a réitéré son engagement à quitter le pouvoir le 02 avril 2024, date de la fin de son mandat présidentiel.

Macky Sall réaffirme son engagement à quitter la présidence du Sénégal à la date du 2 avril

Le 02 avril 2024 marquera la fin officielle du mandat du président de la république du Sénégal, Macky Sall. Et le chef de l’État ne compte pas outrepasser cela. C’est pour cette raison qu’il a réaffirmé sa détermination de laisser le pouvoir à la fin de son mandat. « Je tiens à réaffirmer de façon claire et nette que le 02 avril 2024, marquera la fin de mon mandat. Je l’avais dit et je le maintiens », a-t-il déclaré à l’entame de son discours d’ouverture du dialogue national.

Pour l’actuel homme fort du Sénégal, ce dialogue est organisé afin de trouver les voies et moyens de sortie de crise. En effet, l’annonce du report de l’élection présidentielle par le président Macky Sall, a déclenché de nombreuses manifestations des populations dans plusieurs villes du pays. Mais suite au rejet de ce projet de report par le conseil constitutionnel, le président sénégalais a dû revenir sur sa décision. Ainsi, il a tenu à rappeler au peuple, lors du dialogue national de ce lundi, que la fin de son mandat demeure bel et bien le 02 avril prochain.