Au Sénégal, le candidat recalé pour la présidentielle du 24 mars, Karim Wade n’a pas dit son dernier mot. Dans un message sur les réseaux, il invite les militants du PDS à rester mobilisés pour la suite du combat.

Sénégal : Karim Wade lance un appel à ses partisans

Karim Wade a perdu son bras de fer avec le Conseil constitutionnel. Le candidat du Parti démocratique sénégalais (PDS) a été recalé pour détention de la double nationalité. S’il n’a plus la nationalité française avant la publication de la liste officielle des candidats retenus, le Conseil constitutionnel estime que sa déclaration sur l’honneur le jour du dépôt de sa candidature est fausse.

Au PDS, on dénonce une manœuvre des sages visant à l’écarter de la course à la magistrature suprême. Après avoir obtenu le report de la présidentielle par un décret de Macky Sall, l’ancien ministre des Transports n’a finalement pas réussi à revenir dans la course. Son nouveau recours, pour stopper le processus électoral a été rejeté à nouveau par la haute juridiction.

Dos au mur, le fils de l’ancien président envoie un message d’espoir à ses militants depuis Doha où il vit depuis sa libération de prison.

« Je remercie tous les militantes et militants, les sympathisants du PDS, les membres de la coalition K24 et nos alliés pour leur soutien indéfectible à mes côtés. Je leur demande de rester mobilisés pour la suite du combat qui sera déterminée en rapport avec notre Secrétaire Général National, Maître Abdoulaye WADE« , a écrit le fils de l’ancien Chef de l’Etat.

Le PDS, parti historique de la scène politique sénégalaise sera absent de la course présidentielle pour la deuxième fois successive après 2019. Abdoulaye Wade et les cadres du parti pourraient opter pour le boycott ou à défaut, se rallier à un candidat.