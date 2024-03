Ils sont maintenant nombreux les artistes africains qui veulent être Député, Ministre, Maire ou Sénateurs dans leur pays. Cette fois-ci, c’est le célèbre chanteur Rumba congolais, Koffi Olomidé qui a décidé d’être candidat aux élections sénatoriales d’ici la fin du mois de mars en République Démocrartique du Congo (RDC).

Koffi Olomidé se jette dans l’arène politique

Depuis ces deux dernières années, on assiste en Afrique à l’entrée de nombreux artistes africains dans l’arène politique. Les exemples sont quand-même légions dans plusieurs pays de l’Afrique. Au Sénégal, en République Démocrartique du Congo (RDC) et en Ouganda, pour ne citer ces deux pays, il y a eu respectivement Youssou Ndour, feue Tshala Muana, Werrason et Bobi Wine. Ces trois artistes ont été Ministres et Députés.

Aujourd’hui encore, c’est un autre grand artiste congolais qui affiche clairement ses ambitions politiques. Il s’agit de Koffi Olomidé qui est véritablement une surprise pour tous ses fans. Quand on sait que le Grand Mopao n’a aucunement manifesté un désir électif. Mais, depuis toujours, le patron de Koffi Central est membre d’honneur et cadre de l’Alliance des Forces Démocratiques du Congo (AFDC) depuis juillet 2021.

C’est dans ce parti politique proche de la majorité présidentielle du président Félix Tshisekedi et présidé par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, que le Quadra Koraman a décidé d’être candidat dans la circonscription du Sud-Ubangi aux prochaines élections sénatoriales qui auront lieu le 31 mars prochain sur la liste de l’AFDC-A. La campagne électorale est prévue du 27 mars au 29 mars par la Commission Électorale Nationale Indépendante. Maintenant, si Koffi Olomidé venait à être élu, il deviendrait le premier sénateur issu du monde de la musique en RDC.