Le président ivoirien Alassane Ouattara a été annoncé au Ghana pour une visite officielle. Il devrait rencontrer le président ghanéen Nana Akufo-Addo dans le cadre de la célébration du 67 e anniversaire du Ghana à l’indépendance. Une démarche qui consiste à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et des questions régionales.

Fête de l’indépendance au Ghana : Alassane Ouattara aux côtés de son homologue

Le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu une invitation du Président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, pour participer aux festivités commémorant le 67e anniversaire du Ghana à Kumasi. En effet, le Président Ouattara a quitté Abidjan ce 5 mars 2024 pour assister à ces célébrations et devrait retourner à Abidjan le 6 mars 2024.

Cette participation témoigne probablement des relations bilatérales entre la Côte d’Ivoire et le Ghana, renforçant les liens diplomatiques et la coopération entre les deux pays.

En effet, les deux pays entretiennent des liens historiques et partagent une frontière commune, ce qui en fait des partenaires naturels.

La visite d’Alassane Ouattara au Ghana revêt donc une grande importance pour les deux pays et devrait permettre de renforcer davantage leur collaboration dans divers domaines.