Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, a dévoilé la liste de sa nouvelle équipe lors d’une importante cérémonie le mardi 5 mars 2024 à la maison du parti.

Côte d’Ivoire : Voici le commando de Tidjane Thiam pour la conquête du pouvoir en 2025

« Depuis son élection à la tête du PDCI-RDA, le 22 décembre 2023, le président Tidjane Thiam a adopté une méthode très largement participative de la gestion des ressources humaines et des réflexions stratégiques. Cela s’est concrétisé par des rencontres individuelles, des concertations avec les cadres. Des centaines de rencontres directement ou par appels et concertations ont été effectuées. Après avoir fait la synthèse de ces différentes rencontres et s’inspirant des textes, de notre parti, le président Tidjane Thiam est à mesure aujourd’hui de livrer les premières décisions relatives à la organisation de notre parti », a dit d’emblée Bredoumy Soumaila, le porte-parole du PDCI-RDA.

À sa suite, Tidjane Thiam a révélé la composition de sa nouvelle équipe en vue de la reconquête du pouvoir en 2025. Ainsi, Dr Emmou Sylvestre est nommé au poste de secrétaire exécutif en chef du parti. Le maire de la commune de Port-Bouët aura à ses côtés Dr Vei Bernard, secrétaire cxécutif adjoint au chef du secrétariat exécutif, chargé de l’animation et de la vie du parti, Mme Manouan Geneviève, secrétaire exécutif, adjoint au chef du secrétariat exécutif, chargé de l’economie et du social et du secrétaire exécutif adjoint au chef du secrétariat exécutif, chargé de la communication et du porte-parolat, Traoré Soumaïla Bredoumy.

Par ailleurs, Tidjane Thiam a créé sur les quatorze districts de la Côte d’Ivoire et la diaspora des Hautes Représentations du président du PDCI – RDA. Ces Hautes Représentations du président du PDCI-RDA pour les districts et la diaspora sont chargées, entre autres, jusqu’à l’élection présidentielle prévue en 2025, sur le territoire de leur compétence, d’œuvrer à l’implantation et au rayonnement du Parti dans le district ; veiller à la mise en œuvre du programme du président à l’échelle du district ; assurer la coordination des activités des délégations relevant du district ; veiller à la mise en place du personnel politique du Parti sur le territoire du district. Le professeur Cowppli Boni, anciennement président par intérim du PDCI, a été nommé haut conseiller du District du Sassandra-Marahoué.

Il faut noter qu’Emile Constant Bombet, vice -président du PDCI-RDA, est nommé Coordonnateur des activités des vice-Présidents du parti. Pour sa part, Georges Philippe Ezaley est désigné conseiller spécial du président du Parti Chargé des Délégations, de l’implantation et du Développement du Parti.