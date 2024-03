Le gouvernement togolais décide de suspendre la redevance statistique sur les marchandises vers les pays de l’AES. Une initiative qui vise à faciliter le transit des marchandises par voie maritime vers le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Le Togo offre de nouveaux avantages aux pays de l’AES

La décision prise par l’Office Togolais des Recettes (OTR) de suspendre la redevance statistique sur les marchandises à destination des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) est un geste significatif pour faciliter le transit des marchandises par voie maritime vers le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

En effet, la redevance statistique, initialement fixée à 2 % puis réduite à 1 % dans le cadre du tarif extérieur commun de la CEDEAO, avait été provisoirement suspendue pour ces pays depuis 1975. Cette suspension était liée au fait que ces pays enclavés, formant l’Alliance des États du Sahel, n’avaient pas d’ouverture sur la mer.

À cet effet, la suspension de la redevance est désormais spécifiquement appliquée aux marchandises en transit à destination du Burkina Faso, du Mali ou du Niger, arrivant par voie maritime au Port de Lomé. Cela vise à encourager les opérateurs économiques de ces pays à acheminer directement leurs marchandises par le Port de Lomé, plutôt que de les faire transiter par d’autres ports voisins.

En réalité, cette décision prend également en compte les circonstances régionales, notamment la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger, qui a conduit les marchandises à destination du Niger à être acheminées par Ouagadougou, avec le Port de Lomé comme façade maritime naturelle.

En réduisant les obstacles financiers liés à la redevance statistique, le Togo espère stimuler le commerce direct avec ces pays de l’Alliance des États du Sahel, renforçant ainsi son rôle en tant que hub logistique régional. En dépit, cette décision entre dans le contexte plus large des ajustements économiques et logistiques liés à des événements tels que la fermeture de frontières et les préoccupations sécuritaires dans la région.