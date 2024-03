Un homme de Dieu ivoirien voit la chanteuse Josey et Serey Dié se séparer. Le couple a répondu chacun sur les réseaux sociaux au serviteur de Dieu qui s’appelle Bishop Papa Samuel.

Josey à Serey Dié : ‘’Dieu va m’aider à ne pas te briser le cœur’’

Des hommes de Dieu en Afrique sont souvent des prophéties sur des célébrités de la musique et du sport africain. En Côte d’Ivoire, les internautes ont vu de nombreux Pasteurs ou Prophètes faire beaucoup de révélations sur les chanteurs Didi B, Roseline Layo et sur l’ancien footballeur camerounais, Samuel Eto’o Fils. Même si toutes ces prophéties ne réalisent pas forcément, un cas sur deux s’est réalisé au moins une fois.

L’exemple le plus récent est de l’interprète de la chanson ‘’Môgô Fariman’’. Un serviteur de Dieu avait prédit qu’elle allait faire un accident grave et il a demandé à la chanteuse de chercher à le rencontrer. Elle n’a pas fait et malheureusement, le pire a été évité quand la femme de David Gnahou alias Chewe a été victime d’un accident lorsqu’elle rentrait après un spectacle à Abidjan.

Voilà qu’un autre serviteur de Dieu, Bishop Papa Samuel, vient de faire une prophétie sur le couple le plus en vue actuellement. Il s’agit de Serey Dié et de sa compagne de chanteuse, Josey. Partagée sur les réseaux sociaux, le guide religieux a dit ceci : ‘’Serey Dié Geoffroy attention je ne te connais pas personnellement mais j’ai vu Josey brisé ton cœur attention’’. L’ex-joueur des Eléphants de Côte d’Ivoire n’a pas tardé également à lui répondre ce lundi 4 mars sur sa page Facebook. ‘’En attendant que le cœur soit brisé, profitons de la vie car elle est très courte de nos jours. Martine, concentre toi sur ton album. L’éternel est Dieu’’, répond-t-il.

A la suite de Serey Dié, Josey lui a adressé ce même jour sur sa page Facebook un message fort qui sonne comme un élan de fidélité à son compagnon accompagné d’une photo très tendre d’elle et Serey Dié. Une occasion aussi de réagir à la prophétie de Bishop Papa Samuel. ‘’Restons soudés seulement mon Mesmin. Dieu va m’aider à ne pas te briser le cœur’’, écrit-elle.