Charles Blé Goudé a effectué une visite auprès du roi du Sanwi, sa majesté le roi Nanan Amon N’douffou V. Il était accompagné de Boga Sivori, le président du conseil des chefs traditionnels de Gagnoa.

Côte d’Ivoire : Charles Blé Goudé en visite dans le Sanwi

Mardi 27 février 2024, Charles Blé Goudé s’est rendu dans le Krindjabo pour une visite au roi du Sanwi, Sa majesté Nanan Amon N’douffou V. Pour l’occasion, le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) était accompagné de Boga Sivori, le président du conseil des chefs traditionnels de Gagnoa.

« Pour nous, venir dans le Royaume Sanwi, c’est venir au cœur de la Côte d’Ivoire. Nous avons donc estimé au niveau de la chefferie de Gagnoa qu’il n’était pas bon qu’on laisse notre fils venir seul et qu’il fallait l’accompagner, mais au plus haut niveau. C’est la raison pour laquelle je suis venu moi-même accompagner notre fils Blé Goudé chez notre grand-père à nous tous parce qu’au Sanwi, nous sommes dans le coeur de la Côte d’Ivoire. Je viens dire merci à Sa majesté de recevoir notre fils, mais de recevoir à travers notre fils le peuple de Gagnoa (…) Merci aussi pour toutes ces prières. Nous sommes un peuple qui a été marqué particulièrement. C’était nos deux fils qui étaient là-bas. Grâce à vos prières, les deux sont revenus », a dit Boga Sivori qui a confié l’ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire) au roi.

Pour sa part, Ben Kottia, le porte-parole du roi du Sanwi, a dit la joie de Nanan Amon N’douffou V de recevoir son « fils » Charles Blé Goudé. Il a aussi salué l’attitude de Boga Sivori qui a entrepris d’accompagner le patron du COJEP dans le Sanwi. Un entretien privé entre Blé Goudé et le roi du Sanwi était prévu au cours de la visite.