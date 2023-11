Josey quitte Facebook et Instagram : L’émouvant message de Serey Dié

La chanteuse Josey a supprimé sa page Facebook et son compte Instagram. En raison des harcèlements de ses followers à cause de sa relation avec Serey Dié. Touché, l’ancien joueur et compagnon de Josey ainsi que plusieurs personnes ont décidé de lui apporter leur soutien.

Serey Dié et plusieurs personnes sont de coeur avec Josey

Josey a effectivement mis à exécution sa décision de se retirer momentanément des réseaux sociaux. Ses différentes plateformes Facebook et Instagram sont introuvables. La chanteuse ivoirienne à la voix d’or a supprimé sa page Facebook et son Instagram parce qu’elle subit de nombreux harcèlement de la part des internautes relativement à sa relation avec l’ancien défenseur ivoirien, Serey Dié.

Ce dernier qui aime sa compagne d’artiste, a décidé de lui apporter son soutien. Une sollicitude qui vaut plus qu’un mot. L’ex-international ivoirien a juste partagé une photo tendre de lui le mercredi 1er novembre soir sur sa page Facebook où Josey est blottie dans ses bras. avec des emojis de micro, notes de musique, du drapeau ivoirien et de cœur. Cela, pour exprimer son attachement indéfectible à toute épreuve à sa femme.

Cet élan de solidarité a résonné aussi dans le cœur de certains internautes et d’artistes ivoiriens comme le chanteur coupé décalé Mix Premier, qui a partagé la même photo avec un message. ‘’Tu es un don du ciel, ta voix est un trésor. Talenteuse, créative, intelligente et coriace. Le violet te va si bien. Reviens-nous vite, Queen’’, a-t-il écrit autour de minuit sur sa page Facebook. L’influenceur-chanteur, Apoutchou National s’est également mis dans la danse en déclarant : ‘’Notre maman reviens-nous plus forts on t’aime fort’’, en commentaire de la photo publiée par Serey Dié.