Josey fait une déclaration surprenante : ‘’(...) Il ne faut pas qu’on me pousse à bout’’

Josey ne veut plus qu’on l’attaque à cause de sa liaison avec Serey Dié. La chanteuse a ainsi décidé de plus être présente sur la toile pendant un certain temps. Avant de revenir.

Josey veut disparaître des réseaux sociaux

La chanteuse ivoirienne, Josey en a vraiment marre des attaques inutiles contre elle sur les réseaux sociaux. Depuis la confirmation de sa relation amoureuse avec l’ex-joueur ivoirien, Serey Dié, doublée de la naissance de deux garçons, l’interprète de la chanson ‘’Diplôme’’, est traitée de ‘’voleuse’’, de mari par de nombreux internautes.

Ceux-ci, dans les différents commentaires exigent à l’artiste de rendre l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire à son ex-femme dont le prénom est Aline. Ce qui exaspère Josey et qui a décidé de prendre une résolution désormais concernant les réseaux sociaux. Les internautes n’auront plus l’occasion de lui adresser des propos déplacés.

Sur Snapchat, la femme de Serey Dié a pris une décision ferme. ‘’Le but de ces attaques, c’est de me garder présentes sur les réseaux. Il fallait qu’ils me disent. Je ne ferai plus voir sur les réseaux. Mais, il ne faut pas qu’on me pousse à bout. Je ne sais pas faire les choses doucement. S’ils me poussent à bout, je vais supprimer mes comptes sociaux et on n’en parle plus. Je disparais sans crier gare. Là, je ne verrai plus rien et personne ne me verra non plus. Je vais juste me concentrer sur l’essentiel : mes enfants. C’est aussi simple que ça’’, déclare-t-elle. Des internautes estiment que cette mesure de Josey lui sera préjudiciable, parce qu’elle va perdre énormément de sa relation avec ses fans.