Côte d’Ivoire : Serey Dié porte plainte contre Patcko Yao

Le jeune influenceur Patcko Yao est actuellement dans de beaux draps. L’ex-international ivoirien Serey Dié a décidé de le poursuivre en justice pour une critique acerbe qu’il a portée contre Josey.

Patcko Yao bientôt devant les tribunaux

Il est allé trop loin cette fois-ci dans cette attaque contre les personnalités ivoiriennes. Et ce n’est pas toutes les célébrités qui acceptent malgré elles à se voir tourner en bourrique par le jeune influenceur ivoirien Patcko Yao.

Le jeune tiktokeur a failli être passé à tabac par le rappeur ivoirien Tchaikabo qui n'a pas apprécié les critiques de Patcko Yao. L’ancienne international ivoirien Serey Dié est monté au créneau après une sortie du "petit fère" de Kalou contre Josey. Pour cette raison, la justice ivoirienne pourrait se saisir de cette affaire.

Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, Patcko Yao a expliqué les faits qui ont déclenché en réalité la colère du compagnon de la chanteuse Josey contre lui. En fait, l’année dernière, l’influenceur avait jeté son dévolu sur l’interprète de la chanson ‘’Zambéléman’’, dont la vidéo a été mise au goût du jour et que l’ex-capitaine des Eléphants a découvert récemment.

Sachant la gravité de son acte, il demande pardon à Serey Dié et sollicite l’intervention d’autres personnalités publiques pour que ce dernier puisse retirer sa plainte. ‘’Demandez pardon pour moi, eh. C’est gâté, hein. Apoutchou National, il faut demander pardon pour moi. Aidez-moi à demander pardon à Serey Dié. Capi, mon vieux-père, je te demande pardon’’, s’est-il exprimé.

L’influenceur a même le sommeil troublé et n’a plus le goût pour la nourriture à cause de cette situation. ‘’Depuis que j’ai été informé de la plainte, mon appétit s’est éteint. Même si tu ne me connais pas, je tiens à présenter mes excuses’’, a-t-il ajouté.