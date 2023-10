Serey Dié nouvel ambassadeur de 1XBET Côte d’Ivoire : Hassan Hayek, pas d’accord, mais…

Serey Dié va vendre désormais l’image de la marque de pari sportif en Côte d’Ivoire IXBET. Sa nomination en tant qu’ambassadeur est jugée comme une trahison de la part de son ami et ‘’frère’’, Hassan Hayek. Ce dernier qui a toujours dénoncé n’envisage mettre fin à son amitié avec l’ex-capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire.

Hassan Hayek : ‘’Notre amitié ne sera pas atteinte en aucun cas car nous sommes ami et frère hors réseaux sociaux’’

L’ancien international ivoirien, Serey Dié, est le nouvel brand ambassador de IXBET Côte d’Ivoire. Le compagnon de Josey a annoncé via sa page Facebook la bonne nouvelle à ses fans à travers une affiche de la structure de pari sportif où il est habillé dans un maillot blanc estampillé avec le nom de la marque où s’est écrit bien sûr : ‘’Serey Dié, nouvel ambassadeur 1XBET’’.

L’ex-défenseur central des Eléphants de Côte d’Ivoire a publié encore ce mercredi 11 octobre sur ses réseaux sociaux une photo de lui tout souriant assis dans les locaux de la société à Abidjan. Une manière pour les responsables de le présenter officiellement à la presse et à leur partenaire.

Sa nomination en tant qu’ambassadeur de 1XBET Côte d’Ivoire est vue comme un coup de poignard dans le dos de son ami et ‘’frère’’, Hassan Hayek. Le vagabond de la charité est purement et simplement contre ce qu'on appelle comme des jeux du hasard. Il a même fait des vidéos sur sa page Facebook pour décrier cela.

Le patron de Hassan Hayek Foundation très en colère a réagi sur sa page Facebook en apprenant la nouvelle. ‘’Je viens de découvrir comme tout le monde que mon frère Serey Dié Geoffroy est un nouvel ambassadeur de quelque chose contre laquelle je me bats à longueur de journée ! J’ai pris acte !’’, fait-il savoir.

Cependant, leur amitié ne va souffrir aucunement par cette décision que Serey Dié a prise pour prêter son image à la promotion de cette marque de pari sportif. ‘’Notre amitié ne sera pas atteinte en aucun cas car nous sommes ami et frère hors réseaux sociaux ! Nous ne sommes pas amis en fonction des biens de chacun ni en fonction des prises de positions sur des produits choisis par chacun ! Nous sommes de grands garçons et chacun connaît la destination qu’il prend ! Je n’ai jamais interféré dans ses prises de décision et il ne l’a jamais fait dans les miennes ! Sur ce, je reste focus sur mon combat contre les jeux de paris sportifs ! Vrai que c’est un coup de massue sur ma tête mais notre amitié hors réseau est plus forte que tout et peut supporter beaucoup de choses ! Bonne chance à toi frère dans ta nouvelle mission ! Je t’aime mon frère !’’, dit-il.