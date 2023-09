Hassan Hayek : ‘’DJ Congélateur est aux urgences’’

DJ Congélateur a actuellement une santé précaire. L’information émane de Hassan Hayek qui a fait une vidéo dimanche 3 septembre sur sa page Facebook. Il a également souligné que le chanteur doit subir une intervention chirurgicale.

Hassan Hayek demande de l’aide pour DJ Congélateur

Les nouvelles qui nous parviennent depuis dimanche 3 septembre ne sont pas du tout intéressantes à entendre concernant DJ Congélateur. C’est le vagabond de la charité, Hassan Hayek qui a ébruité l’information dans une vidéo postée sur sa page Facebook. L’homme au grand cœur dans son live a fait savoir qu’il a retrouvé le chanteur baoulé porté disparu depuis dans un sale état, baluchon en main couché à même le sol dans un restaurant. Il était avec un frère qui n’est pas connu des réseaux sociaux.

Hassan Hayek a lancé une alerte pour dire que DJ Congélateur est gravement malade et qu’il l’a conduit rapidement aux urgences au CHU de Cocody pour intervention chirurgicale. Parce que le Daïshicongé a des problèmes rénaux. ‘’DJ Congélateur, nous l’avons envoyé au urgence du chu et là il est au urgence chirurgicale ! On regarde la suite’’, écrit-il.

Par ailleurs, le bénévole est revenu ce lundi 4 septembre à la charge avec une longue publication sur sa page Facebook pour interpeller tous ceux qui se ‘’sucrent’’, selon son terme sur le dos de l’artiste. ‘’Pourquoi vous le traînez comme ça partout ?! Qu’est-ce que vous avez vu sur l’enfant là que nous n’avons peut-être pas vu ? Je ne comprends plus rien ! Libérez cet enfant !’’, précise-t-il. Dans ces propos, Hassan Hayek s’adresse à Tiesco le Sultan, Bilal le libanais et à la structure Nama Bouaké Production.

Par la même occasion, le bon samaritain ivoirien d’origine libanaise a rappelé que DJ Congélateur subit actuellement des examens pour voir si le médecin va lui placer une sonde afin que son urine puisse sortir pour soulager ses reins et pour ne pas que les bactéries remontent. Il a aussi demandé la présence de la mère du chanteur auprès de son fils.