Côte d’Ivoire : Serey Dié et Hassan Hayek devenus chanteurs

En publiant des images d’eux dans un studio d’enregistrement, Serey Dié et Hassan Hayek n’étaient pas en train d’amuser la galerie. Les deux amis ont bel et bien posé leur voix sur une chanson intitulée "CAN Couleur", qu’ils viennent de dévoiler sur les réseaux sociaux.

Serey Dié et Hassan Hayek sont devenus artistes

L’ancien footballeur ivoirien, Serey Dié et le bénévole ivoirien, Hassan Hayek côtoient régulièrement de nombreux artistes ivoiriens. Le compagnon de la chanteuse Josey est même propriétaire d’une structure de production qui porte le nom de son fils Schama. Il a produit des groupes et chanteurs comme VDA, Bonigo, Elvis Inspiration Divine… L’ex-international ivoirien est également propriétaire d’un bar à la Riviera-Belle Côte où des prestations d’artistes sont souvent au rendez-vous.

Piqués par la fibre musicale, les deux amis ont décidé de pousser la chansonnette. Pour certains, ce n’est pas une surprise, mais d’autres sont étonnés de les voir devenir chanteurs. Ils avaient publié sur leur page respective des photos d’eux dans un studio d’enregistrement. Serey Dié et Hassan Hayek viennent ainsi de dévoiler au public ivoirien via les réseaux sociaux leur tout premier ‘’bébé’’ musical. Cette chanson dont le titre est ‘’CAN Couleur’’, est un message d’encouragement à l’endroit de nos pachydermes engagés pour la CAN 2023 qui se déroule au début de l’année prochaine en Côte d’Ivoire.

Sous fond musical Coupé-décalé, les deux nouveaux artistes font les éloges des grandes réalisations faites en Côte d’Ivoire par le Président de la République, Alassane Ouattara. Ils titillent aussi les quelques équipes africaines qui vont participer à la CAN en Côte d’Ivoire dans la chanson. « Le père ADO a fait le port et les stades. On vous attend. Cette année, c’est chez nous, on va gagner quoi qu’il arrive. Nous avons des hôtels 5 étoiles, pas des hôtels de bas quartiers. Venez seulement, Abidjan est trop jolie. Nous ne sommes pas des petits éléphants. Le lion qui va s’amuser, il sera surpris. Sadio Mané, André Onana, Mohamed Salah, vous allez lire l’heure », chantent-ils.