AMIAS 2024 : La Côte d’Ivoire à l’honneur aux États-Unis

Du 29 au 31 mai 2024, la Côte d’Ivoire participera au Salon international de l’agriculture d’Amérique, encore connu sous le nom America International Agriculture Show (AMIAS) en tant qu’invitée d’honneur.

Le salon est initié par le Conseil International de l’Agro-Industrie ou encore International Agribusiness Council (IAC). Il est placé sous le thème « vers une Nation-Marché « .

Selon Mme Galena George, la directrice exécutive de l’IAC, la participation de la Côte d’Ivoire à ce salon a pour objectif de renforcer les relations commerciales bilatérales entre la Côte d’Ivoire et les Etats Unis.

Elle a expliqué que la participation de la Côte d’Ivoire à ce salon, permettra de « faciliter l’accès des produits ivoiriens transformés localement sur le marché américain, de promouvoir la consommation de l’Anacarde, du café, du cacao et d’autres produits ivoiriens, mettre en relation les opérateurs économiques Ivoiriens et ceux des Etats-Unis, faire connaître la vision de la Côte d’Ivoire en matière de transformation structurelle des filières agricoles, et Informer les opérateurs économiques américains et autres sur le climat des affaires, les opportunités d’affaires et les avantages fiscaux en Côte d’Ivoire, afin de les inciter à investir dans la transformation locale des produits agricoles ».