77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Bassirou Diomaye Faye, nouvellement élu président du Sénégal, prête serment ce mardi 2 avril 2024. Mais selon une information relayée par Edwy Plenel, co-fondateur de Mediapart, le successeur de Macky Sall est déjà sur des braises.

Sénégal : Nathalie Yamb recadre Edwy Pienel sur la bigamie de Bassirou Diomaye

Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président de la République du Sénégal, est marié à deux femmes, notamment Marie Khone Faye et Absa Faye. Selon Edwy Pienel, l’un des fondateurs de Mediapart, si le bras droit d’Ousmane Sonko « entend, sans fracas, remettre en cause le statu quo néocolonial », il faut savoir que « sa bigamie et l’homophobie de son parti alarment les militant·es de l’égalité des droits ».

Cette sortie du journaliste français n’a pas échappé à Nathalie Yamb. En effet, en réponse au tweet d’Edwy Pienel, la militante camerouno-suisse s’est interrogée : « Les Africains n’ont pas droit à l’égalité du droit au respect de leurs cultures, traditions et valeurs ? ». « Le président sénégalais est bigame et cela préoccupe les militants de l’égalité des droits occidentaux??? Il porte ses chaussures, c’est vos pieds que ça serre ??? », a poursuivi la panafricaniste.

Dans une récente sortie, la « dame de Sochi », citant les exemples de Barrow, Zuma, Oligui Nguem, avait soutenu que Bassirou ne sera ni le premier, ni le dernier chef de l’Etat à avoir 2 ou plusieurs épouses officielles.

La sociologue sénégalaise Fatou Sow Sarr estime que « l’Occident n’a aucune légitimité pour juger » les cultures africaines. Pour elle,’ »la polygamie, la monogamie, la polyandrie sont des modèles matrimoniaux déterminés par l’histoire de chaque peuple ».

Le secrétaire général du PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) a épousé Marie Khone Faye il y a quinze ans. Absa Faye est devenue sa seconde épouse il y a un an. C’est une première au Sénégal où Bassirou Diomaye Diakhar Faye devient le premier chef d’État bigame.