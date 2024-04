77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Dans son adresse à la Nation, la veille de la fête de l’indépendance, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé des mesures fortes pour lutter contre la cherté de la vie.

Bassirou Diomaye Faye, le sauveur du Sénégal ? Sa promesse choc contre la cherté de la vie

Le président nouvellement élu du Sénégal a dévoilé ses premières grandes actions ce mercredi. A l’occasion de la célébration du 64ème Anniversaire de l’indépendance du pays, Bassirou Diomaye Faye s’est adressé à ses compatriotes avec un discours rempli de promesses. Sur la question de la cherté de la vie, le président promet en faire une affaire personnelle pour endiguer la crise. « La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention », a-t-il déclaré.

Bientôt, les Sénégalais vont pousser un ouf de soulagement. « Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises« , a promis le président de la République. Par ailleurs, il a précisé qu’il n’agira pas seul et unilatéralement. Selon ses dires, les mesures seront prises après une concertation avec tous les acteurs concernés dans l’intérêt général pour amoindrir le choc de la conjoncture économique dans le panier de la ménagère. « Les sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués », a-t-il reconnu.

Elu dès le premier tour de l’élection présidentielle à plus de 54 % des voix, Bassirou Diomaye Faye suscite de l’espoir au sein de la population sénégalaise. Il a porté et défendu un projet qui promet des jours meilleurs au Sénégal et aux Sénégalais.