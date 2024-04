74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La liste des membres du gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko est attendue depuis le mardi 2 avril 2024. Annoncée dans un premier temps pour le mercredi 03 avril, cela fait déjà près de cinq jours que l’attente dure. Dans les coulisses, des informations font état d’une difficulté de conciliation autour de la liste définitive.

Sénégal : pourquoi Ousmane Sonko tarde à publier la liste de son gouvernement ?

Juste après son investiture, Bassirou Diomaye Faye a officialisé la nomination d’Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. Après cet acte, la formation du gouvernement devrait suivre. Au regard des premiers signes de célérité donnés par le nouveau régime, l’opinion s’attendait à une publication dans un bref délai de la liste des nouveaux ministres. Depuis le mardi, c’est silence radio.

Selon certaines sources, la formation du gouvernement Sonko ne parait pas simple comme on peut le croire de l’extérieur. Porté par plusieurs partis coalisés et des personnalités politiques, le duo Sonko-Faye doit gérer de grosses divergences dans la répartition des postes. Comme il est souvent le cas dans l’univers politique, tout le monde veut sa « part du gâteau ».

Comment contenter tout le monde dans la mise en place de la nouvelle équipe, dans un contexte où on prône la réduction du train de vie de l’Etat et la rationalisation des ressources publiques ? Le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre sont certainement confrontés à cette préoccupation actuellement.

Alors même que la liste n’est pas encore sortie, des grincements de dents s’observent déjà autour du duo. Ça boude dans le rang des partisans et soutiens qui ne veulent pas être laissés sur le carreau. Certains auraient même décliné qui leur ont été faites parce qu’ils sont accrochés à leurs préférences.

Il s’agit clairement d’un premier test de cohésion pour Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Ils doivent trouver très vite la solution pour donner un envol rapide à leurs ambitions à la tête du Sénégal.