Depuis l’annonce de sa victoire par les grandes tendances, ce n’est que ce soir qu’il a pris la parole. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye s’est adressé aux Sénégalais. Il a énoncé les grands axes de ses actions.

Sénégal : ce qu’il faut retenir de la première déclaration du président Bassirou Diomaye Faye

Même si le Sénégal est toujours dans l’attente des résultats officiels, la victoire dès le premier tour de Bassirou Diomaye Faye n’est plus un doute. Il a été félicité par ses challengers, par le président sortant Macky Sall et des présidents de la sous-région.

Prenant la parole ce soir en qualité de nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye a donné une idée sur ses premières priorités à la tête du Sénégal. Il a promis de faire de la « réconciliation nationale », un chantier de premier plan. Le principal candidat de l’opposition, devenu président, va également travailler pour un « allègement sensible du coût de la vie ». La corruption, la grande problématique de plusieurs pays africains ne sera pas du reste. Il s’est engagé à la combattre.

Arrivé au pouvoir dans des conditions difficiles, après près d’un an de détention, le président Diomaye Faye s’est engagé à « gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la Corruption à toutes les échelles. Je m’engage à consacrer pleinement à la refondation des institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble ».

En ce qui concerne l’intégration régionale, le nouveau président sénégalais porte des espoirs quant à la résurrection de la CEDEAO. A cet effet, il lance un appel pour la consolation des « acquis obtenus dans le processus de construction de l’intégration de la CEDEAO tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes : stratégies et priorités politiques ». «

« Je mènerai les actions similaires avec la même abnégation pour l’unité et l’intégration politique et économique du continent », a-t-il ajouté.

Message aux partenaires bilatéraux et multilatéraux

Dans sa déclaration, le nouveau président a indiqué qu’avec lui, « le Sénégal tiendra toujours son rang, il restera le pays ami et l’allié sûr et fiable de tout partenaire qui s’engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive ».