Umaro Sissoco Embalo, président de la Guinée-Bissau, a félicité Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à la présidentielle du 24 mars au Sénégal.

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye félicité par Umaro Embalo

Au Sénégal, la victoire du candidat Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle du 24 mars ne font plus aucun doute. Après le président Macky Sall et l’ancien Premier ministre et candidat Amadou Ba, des dirigeants étrangers commencent par féliciter le vainqueur du scrutin.

C’est le cas du président Bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo. « J’adresse mes vives félicitations au nouveau président du Sénégal M Bassirou Faye pour son éclatante victoire aux élections. Je lui souhaite un mandat plein de paix, de prospérité et de progrès. Et tous mes vœux d’heureux anniversaire au Président Faye », a écrit le Chef de l’Etat sur X.

Selon les résultats bruts sortis des urnes, Bassirou D. Faye remporterait le scrutin avec 57 % des voix, contre 31 % pour son principal challenger, Amadou Ba. Après la confirmation des résultats par les instances compétentes, Macky Sall passera le témoin à Diomaye Faye le 2 avril prochain. Une passation de charge qui mettra fin à 12 ans de pouvoir de Macky Sall.