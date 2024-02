La réaction de Khalifa Sall juste avant le vote de la proposition de loi constitutionnelle n° 04 / 2024 témoigne de son engagement politique et de son opposition à cette initiative visant à déroger aux dispositions de l’article 31 de la Constitution du Sénégal.

Sénégal – proposition de loi constitutionnelle : Khalifa Sall désapprouve

En tant qu’ancien maire de Dakar et candidat à la Présidentielle, Khalifa Sall a exprimé son soutien aux députés de Taxawu Senegaal et à l’ensemble de l’opposition qui s’opposent à cette proposition. En effet, dans sa déclaration, Khalifa Sall souligne l’importance d’un « sursaut démocratique » pour faire face à ce qu’il considère comme une « agression inédite contre la République ».

Ainsi, il appelle à la défense de la Constitution et insiste sur la nécessité de s’opposer à cette « forfaiture ». En plus, la référence à la coalition « Khalifa Président » prouve que le candidat maintient sa candidature à la Présidentielle et mobilise ses partisans dans le cadre de ce combat politique.

En demandant la publication immédiate du décret abrogeant le décret portant convocation du collège électoral, Khalifa Sall exprime clairement son opposition à la procédure en cours et réclame des actions concrètes pour empêcher la mise en œuvre de la proposition de loi.

Sa position met en lumière les tensions politiques et la polarisation qui entourent cette proposition constitutionnelle et montre l’importance du débat en cours à l’Assemblée nationale.