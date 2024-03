Le premier ministre Masra Succès serait susceptible de se présenter en tant que candidat à l’élection présidentielle à venir au Tchad. Ses affirmations laissent entrevoir sa détermination à participer aux prochaines élections présidentielles.

Tchad – élections : le parti du ministre Masra Succès présentera un candidat

Masra Succès envisage de se présenter à l’élection présidentielle au Tchad. Selon ses déclarations sur RFI, il affirme que rien dans la Constitution ne l’empêche d’être candidat s’il le souhaite, soulignant que la décision de se porter candidat est un choix personnel. «Rien dans la Constitution ne m’empêche d’être candidat si je le souhaite mais même si la décision d’être candidat est un choix personnel» a déclaré le premier ministre Masra Succès

En effet, après la déclaration du Président Mahamat Deby pour les élections, les leaders du parti politique de Masra Succès, ont annoncé qu’ils présenteront un candidat à l’élection présidentielle de 2024 au Tchad. Une démarche qui témoigne leur volonté de participer à d’autres élections à venir.

Cependant, le choix du candidat lors du congrès à venir sera crucial pour déterminer la crédibilité et la force électorale du parti. Les facteurs tels que l’expérience politique du candidat, son programme, et sa capacité à mobiliser le soutien populaire seront essentiels pour réussir dans la compétition électorale.

En outre, cette annonce témoigne également de la volonté du parti de jouer un rôle significatif non seulement dans l’élection présidentielle, mais aussi dans d’autres scrutins tels que les élections législatives, communales, et sénatoriales. Cela suggère une ambition plus large pour influencer la direction politique du Tchad à différents niveaux. Le temps donnera certainement raison sur le nom du candidat de ce parti qui pourrait être lu par certains politologues tchadiens en filigrane.