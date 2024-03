Depuis la ville de Korhogo, Coulibaly Israël Malick, Inspecteur général du PPA-CI, a vivement critiqué l’actuel liste électorale. C’était lors de la rentrée politique dudit parti dans le nord.

Coulibaly Issa Malick (PPA-CI) s’attaque à la liste électorale

Le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire) a effectué sa rentrée politique dans le nord du pays. La seconde journée de cet événement a eu lieu le dimanche 3 mars 2024. À cette occasion, Coulibaly Issa Malick et d’autres cadres du parti de Laurent Gbagbo ont animé un meeting à Korhogo.

Pour sa part, Coulibaly Issa Malick, Inspecteur général du PPA-CI, s’est attaqué à la liste électorale. En effet, l’opposant ivoirien a lancé un message ferme aux militants de son parti. « Soyons courageux, car nous avons encore de nombreux chantiers devant nous. À commencer par la liste électorale. Elle n’est pas fiable et cela pour deux raisons essentielles. D’abord, il y a au moins quatre millions d’électeurs qui devraient y être et qui n’y sont pas. À commencer par le président Laurent Gbagbo. Ex-président de la République de Côte d’Ivoire, ancien député de la Nation, notre chef est subitement devenu non-électeur et donc non-éligible ! », s’est-il offusqué.

Dans son allocution, Coulibaly Issa Malick a bien voulu savoir qui a peur de son mentor Laurent Gbagbo, condamné par une juridiction devant laquelle il n’a même pas pu de défendre ». À en croire l’ancien directeur de campagne du « Woody » de Mama, la liste électorale « contient des millions de noms qui ne devraient pas y être inscrits », mais elle « ne contient pas d’autres millions de noms qui devraient y figurer. Il a également demandé « une refonte globale de la liste électorale ».

Issa Malick n’a pas manqué de jeter un regard critique sur la CEI (Commission électorale indépendante) et le découpage électoral. Il ne croit pas vraiment à l’indépendance de l’institution dirigée par Ibrahim Coulibaly Kuibiert.