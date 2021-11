Retour de Issa Malick Coulibaly chez lui à Korhogo, le PDCI à l'accueil

Après son retour d'exil, Issa Malick Coulibaly a entrepris de se rendre à Korhogo pour y rencontrer les siens après plus d'une décennie. L'ancien directeur de campagne de Laurent Gbagbo a été reçu dans la ferveur par ses parents, ainsi qu'une délégation du PDCI, qui était à l'accueil.

Issa Malick Coulibaly heureux de retrouver les siens dans le Poro

Issa Malick Coulibaly s'est à nouveau baigné dans le liquide amniotique de Korhogo, sa cité natale. Le petit fils du Patriarche Péléforo Gbon Coulibaly s'était en effet éloigné des siens à la suite de la tumultueuse élection présidentielle de 2010, alors qu'il était le Directeur de campagne de Laurent Gbagbo, président sortant et candidat de la Majorité présidentielle (LMP). Après l'éviction de son patron de la Présidence de la République, le 11 avril 2011, Issa Malick s'était envolé pour l'exil, à cheval entre le Bénin et la France.

De retour au bercail, depuis vendredi 10 septembre 2021, après plus de dix années d'exil, le tout nouveau Président de l’Inspection générale du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), ne caressait qu'un seul rêve: celui de retourner sur la terre de ses ancêtres dans le Nord ivoirien et retrouver ses parents et proches perdus de vue depuis l'éclatement de la crise postélectorale. C'est désormais chose faite, car, dimanche 28 novembre 2021, Issa Malick Coulibaly était à Gbondala une localité de Korhogo. « C’est une visite familiale, nous serons en famille, j’irai rencontrer mes parents que je n’ai plus revus depuis 2011 », avait-il annoncé avant de prendre le départ.

Parents, amis et connaissances étaient à l'accueil de l'ex-directeur de campagne de Laurent Gbagbo. L'autre fait marquant, c'est que Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), a délégué Souleymane CK et Soro Dolourou, ainsi que d'autres pédécéistes pour recevoir Malick Coulibaly et son frère Soro Seydou dit Seydou URECOCI sur leur terre natale. Cet accueil de Dr Malick Coulibaly par des militants PDCI-RDA dénote d'une bonne relation entre les partis des Présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo.