Au Burkina Faso, les attaques meurtrières massives dans les villages de Komsilga, Nodin et Soro ont entraîné la perte tragique de nombreuses vies humaines, des blessés et des dégâts matériels importants ont été également enregistrés. Ainsi, pour élucider les faits et situer les responsabilités, une enquête a été ouverte.

170 civils tués au Burkina Faso : une enquête en cours

Le Procureur du Faso, Aly Benjamin Coulibaly, a annoncé l’ouverture d’une enquête afin de traduire en justice les responsables de ces atrocités. L’initiative vise à combiner les efforts de neutralisation des terroristes sur le terrain avec la poursuite judiciaire des auteurs de ces attaques.

En effet, le bilan provisoire de 170 personnes exécutées est alarmant, et les autorités cherchent activement à élucider les circonstances entourant ces attaques.

Ainsi, le Procureur du Faso a exprimé ses condoléances aux victimes et à leurs proches, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. En outre, les autorités au Burkina Faso, ont également mobilisé des ressources, y compris une équipe du Parquet et des services d’enquêtes de police judiciaire, pour effectuer des constatations sur place et recueillir des éléments de preuves dans les villages concernés.

En réalité, le Procureur a lancé un appel à la coopération de la population, encourageant toute personne détenant des informations sur ces événements à les communiquer directement au Parquet ou aux services de Police Judiciaire compétents. En dépit, ces actions démontrent la volonté des autorités burkinabè de faire toute la lumière sur ces attaques, de poursuivre les responsables et de garantir la justice pour les victimes.