Inconnu par les mélomanes ivoiriens, Momo Hayek est devenu populaire grâce à son intervention en arabe dans la chanson ‘’Coup du Marteau’’, de Tamsir avec sa bande Team Paiya. Le cadet de Hassan Hayek a rendu un vibrant hommage à Zagba le Requin.

Momo Hayek adresse ses gratitudes à Zagba le requin

Il s’est investi depuis des années dans le social sur les réseaux sociaux avec sa plateforme Bénévoles de Premiers Secours (BPS) qu’on appelle le vagabond de la charité est plus que devenu populaire. D’origine libanaise, Hassan Hayek installé en Côte d’Ivoire avec ses parents a demandé la nationalité ivoirienne et l’a obtenu quelques années plus tard. La nation ivoirienne l’a même décoré deux fois.

Aujourd’hui, la population ivoirienne connaît un autre Hayek. Il s’agit de Momo, qui est le cadet de Hassan. Il n’était pas du tout connu par les ivoiriens et était l’ombre de son grand-frère. Certes, il l’accompagne souvent à des cérémonies et est aussi présent dans la gestion de l’espace de son aîné ‘’le HH Café’’, à la Riviera-Palmeraie.

Grâce au tube ‘’Coup du Marteau’’, dans lequel il est intervenu avec cette simple phrase en arabe dans la chanson : ‘’Charafto ala balad l paiya (Bienvenue dans le pays du Paiya)’’, Momo Hayek a conquis le cœur de milliers d’ivoiriens. Le liboul comme les ivoiriens appelle les originaires du Liban fait partie de la Team Paiya avec comme chef de file Zagba le Requin. Avec ses amis, le petit-frère de Hassan Hayek a reçu aussi une décoration de l’Etat ivoirien pour sa contribution à la réussite de la CAN 2023.

Fier de cette distinction, Momo Hayek n’a pas manqué de remercier le fils de feu Pol Dokui qu’il appelle affectueusement ‘’mon frère d’une autre mère’’. ‘’Je me souviens comme si c’était hier… Zagba le requin je ne le connaissais pas personnellement, on s’est rencontré à Abidjan Mall, le feeling est tout de suite passé il est sans façon, vrai et humble. On a commencé à se côtoyer tout le temps comme grand frère – Petit frère, il m’a ouvert des portes, c’est aussi un mentor. Sincèrement je bénis chaque jour le ciel de l’avoir rencontré c’est quelqu’un de bien et authentique’’, dit-il. Avant de continuer : ‘’Souvent c’est lorsqu’on s’attend le moins que Dieu met sur notre chemin des personnes de valeur. Comme il aime bien le dire : ‘’y’a pas quelqu’un qui est quelqu’un que quelqu’un’’. Il m’a intégré dans son groupe, il allume ma télé, toujours présent pour les autres et surtout sa joie de vivre . Si on veut continuer je vais écrire un testament tellement les mots ne suffisent pas. En tout cas saches que Je peux aller au front pour toi mon frère dort tranquille’’.