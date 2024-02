Zagba le Requin est l’acteur culturel qui a propulsé le style musical ‘’Maïmouna’’, en Côte d’ivoire. Incontournable dans le Rap ivoire avec sa Team Paiya, le jeune a connu des moments difficiles dans sa vie.

Zagba le Requin raconte la traversée du désert qu’il a connu

Il est longtemps resté dans l’antichambre du Rap ivoire. Mais, il est une sacrée force pour les nombreux jeunes rappeurs ivoiriens. Grâce à lui, le style musical ‘’Maïmouna’’, a été propulsé au devant de la scène musicale ivoirienne. Les mélomanes ivoiriens l’ont tout de suite adopté. Aujourd’hui, le public a pu mettre un nom sur le visage de cet acteur culturel dont le nom est cité dans la plupart des chansons du groupe Rap Kiff No Beat.

PUBLICITÉ

Lui, c’est Oskane Dokui plus connu sous le nom de Zagba le Requin. Il est le cadet de la manager Nesmonde Dokui qui actuellement aux côtés du rappeur Lil Jay a travaillé pendant des années avec le groupe Rap Kiff No Beat. Celui qui est le fer de lance de la Team Paiya avec son pote Samo Samo est le fils de feu Pol Dokui qui fut directeur général de Radio Côte d’Ivoire sous le régime de l’ancien Président de la République, Laurent Gbagbo.

Après la crise post-électorale de 2010-2011, Zagba le Requin a connu une descente aux enfers. Il raconte difficilement ce qu’il a traversé. ‘’À l’époque, je fréquentais en Afrique du Sud, mais lorsque le pouvoir a changé, ma famille a dû s’exiler. Cela a rendu difficile le paiement de mes cours, car tous les comptes bancaires de mon père ont été bloqués, et nous n’avions plus accès à la maison. J’ai dû revenir au pays et me suis retrouvé à Bonoua, issu d’une famille aisée. Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés sans rien. Ma grande sœur m’a encouragé à lutter pour avancer. Ce n’était pas facile, car nous avons rencontré de nombreuses difficultés. Nous avons vendu des chaussures, lancé des marques et géré un bar’’, raconte-t-il.

Cette difficile situation lui a permis aujourd’hui de valoriser ‘’désormais la vraie valeur de l’homme’’ et de ne pas accorder trop importance aux matériels. ‘’Ces moments difficiles nous ont permis d’acquérir une maîtrise de l’argent aujourd’hui. Avant ces difficultés, nous étions d’une famille aisée. Nous avons vu comment l’argent pouvait tout finir en un clin d’œil. Aujourd’hui, il est donc impossible de nous influencer avec l’argent’’, souligne-t-il.