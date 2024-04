81 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Togo, la nouvelle constitution adoptée par les députés à l’Assemblée nationale le 25 mars dernier continue de susciter de polémiques dans le rang de l’opposition. Parmi les contestaires, 09 opposants ont été interpellés et arrêtés par les forces de l’ordre.

Au Togo, les opposants à la nouvelle constitution, dont la Dynamique Mgr Kpodzro (DMK), ont exprimé leur désaccord. Ainsi, ils ont entrepris des actions pour sensibiliser la population à leur cause. Malheureusement, cette opposition s’est heurtée à des arrestations de la part des autorités. Ils sont gardés au Service central de recherches et d’investigations criminelles (SCRIC).

Au total, 09 neuf responsables de la DMK ont été arrêtés, selon Thomas Kokou N’Tsoukpoe, président du Bloc d’action pour le changement (BAC) et porte-parole de la DMK. Selon les faits rapportés, les arrestations ont eu lieu en deux occasions différentes : d’abord au marché d’Akodésséwa, où des membres de la DMK sensibilisaient la population contre la nouvelle constitution, puis au domicile de Amouzou, vice-présidente du MPDD (parti d’Agbéyomé Kodjo), où des responsables de la DMK étaient en réunion pour discuter des stratégies de libération de leurs camarades arrêtés.

En clair, les personnes arrêtées sont accusées de diffusion de tracts et comprennent des membres influents de la DMK tels que le Coordinateur de la DMK, Paul Missiagbeto, ainsi que d’autres figures telles que Véronique Batale, Sylvère Sodjavi et l’ancien député Kolani Douti.

Pour rappel, la DMK et d’autres groupes ont formé une Alliance citoyenne appelée « Urgence Républicaine » (UR), avec pour objectif de s’opposer au changement constitutionnel proposé et d’empêcher l’instauration d’un régime parlementaire. En dépit, cette alliance se réfère aux dispositions de la Constitution togolaise actuelle pour justifier sa légitimité. Elle guidée par Akossiwa Yamey, coordinatrice générale de l’UR et militante du CAR-Transition.