Le président Bassirou Diomaye Faye a réagi au décès à l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Le président de la République a salué la mémoire du disparu.

« Avec le décès de Mahammed Boun Abdallah Dionne, la Nation perd (…), un homme dévoué et précieux », Faye

« Avec le décès de Mahammed Boun Abdallah Dionne, la Nation perd l’un de ses plus éminents serviteurs, un homme dévoué et précieux », a écrit el président de la République après avoir été informé du décès tragique du Mahammed Boun Abdallah Dionne. Le Chef de l’Etat a présenté ses plus « sincères condoléances » à la famille éplorée

Mes pensées les accompagnent dans cette période de tristesse. Puisse Le Bon Dieu l’accueillir dans son Paradis par la Bénédiction de ce vendredi saint du mois béni de Ramadan où les musulmans s’apprêtent à célébrer la nuit du destin. Bassirou Diomaye Faye

Ancien Premier ministre sous le régime de Macky Sall, Mahammed Boun Abdallah Dionne est une figure politique bien connue au Sénégal. Né le 22 septembre 1959, il est mort à l’âge de 65 ans.