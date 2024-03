Le Togo pourrait bientôt effectuer une transition significative de son régime politique, passant d’un système présidentiel à un système parlementaire. Cette proposition de révision constitutionnelle, déposée par un groupe de députés et actuellement examinée par la commission des lois, prévoit plusieurs changements majeurs.

Togo : un groupe de députés propose la révision Constitutionnelle

Juste à l’approche des élections et régionales et législatives, le gouvernement togolais veut se baser sur une nouvelle piste. Tout d’abord, la manière dont le président est élu serait modifiée. Au lieu d’être élu au suffrage direct par le peuple, le président serait désormais élu par l’Assemblée nationale. De plus, la durée du mandat présidentiel serait prolongée à sept ans, renouvelable une seule fois, contre cinq ans actuellement.

En outre, la proposition prévoit la création d’une nouvelle fonction, celle d’un président du Conseil, qui serait responsable de la direction du gouvernement. Cette position jouerait un rôle crucial dans le fonctionnement du gouvernement togolais, contribuant ainsi à un système parlementaire plus complet.

En réalité, cette transition potentielle a suscité des débats au sein de la société togolaise. Certains voient cela comme un progrès vers une gouvernance plus équilibrée et démocratique, où le pouvoir est mieux réparti entre les branches législative et exécutive du gouvernement. Cependant, d’autres expriment des inquiétudes quant à la stabilité politique et à la continuité des politiques publiques dans un tel système.

Par ailleurs, il est important de noter que la proposition de révision constitutionnelle pourrait encore être amendée avant d’être soumise au vote de l’Assemblée nationale. Ainsi, cette transition potentielle représente un moment crucial dans l’histoire politique du Togo et suscite un vif intérêt et des discussions animées au sein de la classe politique et de la population togolaise.