La toile est émue suite à une vidéo postée par la chanteuse gabonaise, Creol. Cette dernière en pleurs raconte qu’elle a été agressée par des individus sans toutefois donner leur identité.

La chanteuse Creol violentée

La chanteuse gabonaise, Creol a choqué le week-end ses nombreux abonnés. A travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l’artiste a révélé avec les larmes aux yeux avoir été agressée par des individus. ‘’Je suis blessée de partout. Ça fait vraiment mal. C’est grave. Je filme parce que je veux garder ça comme preuve plus tard. Je vais ensuite poster le certificat médical pour tous ceux qui pensent que c’est de la blague. Actuellement, je suis à l’hôpital et on est en train de me soigner’’, déclare-t-elle.

Bien que Creol n’ait pas donné l’identité des agresseurs, rapidement des voix se sont élevées chez des personnalités publiques au Gabon et ailleurs pour apporter leur soutien à la chanteuse. Mais, une chanteuse gabonaise du nom de Aicha Wannel, s’est exprimée pour dire que son homologue a voulu créer un bad buzz pour faire parler d’elle. Vu que musicalement, elle est silencieuse.

En outre, il s’avère que Janice Aurore Moussitou Mackaya, le nom de l’artiste à l’état civil, a effectivement été violentée à la suite d’une interpellation de la part de la police dans la ville de Akanda au Gabon. Selon des sources, c’est après avoir refusé d’obtempérer à une patrouille policière et en filmant les agents que s’en est suivi une altercation. L’affaire est même entre les mains de la justice gabonaise pour connaître les vraies raisons de cette agression par les policiers.