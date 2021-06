Côte d'Ivoire: Une folle rumeur tue Bb Carla, soeur cadette de Dj Arafat

La soeur cadette de feu Dj Arafat, Carla Kéké ou encore Bb Carla, serait-elle réellement décédée? Toute la vérité sur cette affaire.

Ce qui arrive à Bb Carla, soeur cadette de feu Dj Arafat

Quelques mois après le décès de son frère aîné, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, survenu le 12 août 2019, Carla Kéké ou encore Bb Carla avait ouvertement accusé sa mère Tina Glamour de vouloir elle aussi sa mort. Et ce, à plusieurs reprises.

‘’Je n'ai jamais eu l'affection réelle d'une mère ; elle n'a jamais été là pour m’écouter. J’ai toujours été triste dans mon enfance jusqu'à présent (...)'', avait-elle écrit sur Facebook, avant de revenir à la charge des mois plus tard, en affirmant avoir été abandonnée par tous les proches de son défunt frère, Dj Arafat.

''Ça ne va pas chez moi. J'ai toujours mal au pied. Je faisais mon pansement chaque deux jours, mais je n'arrive plus à le faire parce que ça ne va pas chez moi. Ma mère (Tina Glamour) est toujours fâchée contre moi. Mon tonton Badro est fâché contre moi, et d'autres personnes. Ma belle-sœur (Carmen Sama) ne me parle pas et ne veut même pas me sentir. Pas grave, c’est la vie'', avait ajouté Bb Carla.

En mars 2021, alors que tous les regards étaient tournés vers les obsèques du Premier ministre Hamed Bakayoko, Carla Kéké se fait de nouveau remarquer, à travers un message publié sur Facebook.

''Je suis en train de mourir à Petit feu. Je souffre d'une infection pulmonaire et d'une blessure à la cheville qui a duré 1 an. Ma mère ne fait rien pour arranger cela. Je souffre, je ne dors pas la nuit. J'ai maigri, il ne reste que mes os. Quand je l'appelle, elle ne répond pas ou elle me traite de droguée ... Si aujourd'hui, je suis comme ça, c'est à cause d'elle ... Tout ce que je veux, je veux aller dans un centre, me faire soigner'', écrira-t-elle.

Depuis jeudi soir, une folle rumeur annonce le décès de Bb Carla. L'acteur du showbiz, Jeff le béninois a même confirmé l'information via une publication sur sa page Facebook.

Le jeune blogueur Apoutchou national a même diffusé une vidéo dans laquelle il rendait hommage à Bb Carla, avant de la supprimer quelques instants après. Joint au téléphone par Media Prime, la père de Bb Carla, Kéké Kassiry, a rétabli la vérité.

"Ma fille est actuellement aux urgences au Chu de Cocody. Les médecins ne m'ont officiellement rien annoncé. Si ma fille était décédée, ils m'auraient informé officiellement. Donc je préfère ne pas me prononcer pour l'instant'', a-t-il indiqué.