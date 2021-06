Hommage du Guémon à Ouattara: La grand'messe ce samedi à Duékoué

Avant leur départ pour Duékoué (ouest de la Côte d'Ivoire ) dans le cadre de la cérémonie d’hommage et de reconnaissance au président Alassane Ouattara, prévue le samedi 5 juin 2021, le sénateur Antoine Diet, le député Oula Privat et le secrétaire d'État aux affaires maritimes, Serey Doh Célestin, se sont retrouvés au domicile de madame le ministre Anne Ouloto le jeudi 3 juin 2021 de 8h à 10h.

Hommage au président Alassane Ouattara à Duékoué: Serey Doh fait le point des préparatifs à Anne Ouloto

« Aller en rang serré dans le Guémon pour dire Merci au président de la République, au premier ministre et à la première Dame Dominique Ouattara pour la nomination du DR. Serey Doh Célestin au gouvernement le 6 avril dernier ». Tel est le but de la rencontre entre madame le ministre Anne Ouloto et ses frères du Guémon.

Président du conseil régional du Guémon, Serey Doh Célestin, nommé récemment en qualité de secrétaire d'État auprès du ministre des transports en charge des affaires maritimes, a souhaité réunir tous les cadres, élus, filles et fils WE des régions du Guémon et Cavally autour de l'événement.

Serey Doh Célestin a présenté ses excuses et celles du comité d’organisation à toutes les personnes qui pourraient penser avoir été exclues de l'organisation de cette journée. Prenant la parole, Mme la ministre Anne Désirée Ouloto s’est dite heureuse de la démarche de Serey Doh Célestin et a exhorté tous les cadres à prendre part à cette cérémonie qui honore le président Ouattara, le peuple WE, le RHDP et le grand Ouest.

« J’aurais bien voulu être à Duékoué avec vous. Malheureusement, j’ai deux contraintes. L’anniversaire du décès de ma mère ce dimanche 6 juin, et avant, le samedi 5, je suis invitée aux côtés de la première Dame Dominique Ouattara à sa cérémonie à Bingerville », a dit la doyenne des ministres WE.

« De ce pas, nous partons à Duékoué pour prendre toute notre place dans l’organisation et la réussite de cette fête à l’honneur du président Alassane Ouattara », ont dit en chœur, Antoine Diet et Oula Privat.

À travers cette cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, Serey Doh Célestin espère sceller l’union sacrée entre les cadres de la région qui n’aspire qu’à une seule chose : le développement économique et la promotion de ses cadres.