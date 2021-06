Achraf Hakimi: Chelsea va signer le Marocain pour 80 millions d'euros

Le marocain Achraf Hakimi (22 ans) à deux doigts de Chelsea qui s’active dans le dossier concernant le latéral droit de l'Inter.

Chelsea focus sur le dossier Achraf Hakimi, l'Inter monte les enchères

Avec ses 37 matchs et 7 buts en Serie A cette saison, l'international marocain et l’Inter font monter les enchères face au Paris Saint-Germain qui va bel et bien devoir composer avec la concurrence de Chelsea.

Selon L'Equipe et La Gazzetta dello Sport, le PSG manifeste un grand intérêt pour Achraf Hakimi. Cependant, l'Inter Milan réclamerait désormais 80 millions d'euros pour son ailier. Jeudi, Sky Italia a annoncé que Chelsea, pour sa part, serait prêt à signer le marocain ce mercato estival.

Sans surprise, le récent champion d'Italie se frotte les mains et espère une vraie bataille entre les deux formations européennes pour faire grimper encore les enchères. Chelsea dispose d'un avantage : le futur coach de l'Inter, Simone Inzaghi, souhaite s'attacher les services du défenseur du club londonien Emerson Palmieri, qui pourrait donc être intégré à une éventuelle opération pour Hakimi.

Achraf Hakimi et l’Inter Milan sont champions d’Italie saison 2020-2021. Le club lombard a remporté le scudetto le dimanche 2 mai grâce au nul concédé par l’Atalanta Bergame, 2e, sur la pelouse de Sassuolo (1-1) à l’occasion de la 34e journée de Serie A.

A l’occasion de la célébration du 75ème anniversaire de l’UNICEF, le bureau du Maroc a annoncé, il y a quelques semaines, la nomination de Achraf Hakimi en tant que champion des droits de l’enfant pour soutenir les efforts de l’UNICEF au Maroc et de ses partenaires pour la promotion des droits de l’enfant“, a précisé l’organisme onusien dans un communiqué.

Le joueur marocain s’est dit “très fier” de s’engager aux côtés de l’UNICEF et de soutenir les efforts déployés pour la promotion des droits de l’enfant“.