​Agboville: Les professeurs de SVT déposent la craie pour s’amuser

L’Amicale des professeurs de l’unité pédagogique des sciences de la vie et de la terre d’ Agboville (APUSVTA), a réuni ses membres, le samedi 02 juin 2021 dans un espace gastronomique de la ville. Et ce, en vue de marquer d’une pierre blanche ses festivités de fin d’année.

Des professeurs de Svt font la fête à Agboville

« Cette cérémonie constitue une occasion, un temps pour les acteurs de l’enseignement des SVT réunis au sein d’une amicale, de marquer une pause un temps soit peu pour se recréer, se distraire et festoyer. Ce, afin de se remettre d’une dure année de travail », a expliqué Marc Sékongo, président du comité d’organisation, en présence du chef de l’Antenne pédagogique et de la formation continue(APFC) d’Agboville, Kouamé Yao Félix, et de Laurent Zaï Niondo, inspecteur coordinateur disciplinaire des SVT de l’Agnéby-Tiassa.

Ouattara Daoudo, président de l’APUSVTA, s’est quant à lui réjouit de la solidarité entre les collègues, qui va au-delà des enseignements. « APUSVT Agboville est une association qui a pour but de renforcer les liens de solidarité, de fraternité, d’amitié, en cas d’évènements heureux ou malheureux. Mais surtout, d’instaurer un cadre permanent d’échanges socio-culturels entre les membres.

Créée en 2018, l'association revendique à ce jour une quarantaine de membres issus du public et du privé », a-t-il rappelé. Pour le parrain de la cérémonie, Mathias Adjuman Kouassi, directeur régional de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration de l’Agnéby-Tiassa, « il est de mon devoir en tant premier responsable de la Fonction publique, de contribuer autant que faire se peut, à tout ce qui est susceptible de participer à l’épanouissement des fonctionnaires de notre région ».

Puis, il s’est félicité de l’initiative de l’amicale. « Le volet social est très important dans tous les domaines d’activités. Je suis donc heureux car l’APUSVTA a été bien inspirée en organisant cet événement, qui est une occasion de détente, un moment de partage et de renforcement des liens entre les différents membres », a confié l’ancien professeur de SVT.

Danses, poèmes, chants et remise de diplômes d’honneur au parrain, ainsi qu’à 02 enseignants admis à faire valoir leurs droits à la retraite, ont été les autres temps forts de la cérémonie.

Tizié T.

Correspondant régional