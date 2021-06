Vincent Toh Bi parle d'Irié Lou Colette, la "femme diamant"

Vincent Toh Bi Irié a été très affecté par la disparition d'Irié Lou Colette le vendredi 5 mars 2021. Au moment où la levée de corps de l'ex-présidente de la Fédération nationale des coopératives de vivriers en Côte d’Ivoire (FENASCOVICI) a eu lieu le vendredi 4 juin 2021, le fondateur d'Aube Nouvelle a rendu un émouvant hommage à sa "mère".

Vincent Toh Bi salue la mémoire de la "femme diamant"

Irié Lou Colette a été emportée le vendredi 5 mars 2021 par une courte maladie. La Côte d'Ivoire venait de perdre une dame de valeur qui avait su porter sur ses épaules l'avenir de plusieurs actrices du secteur du vivrier ivoirien. Vincent Toh Bi Irié, à l'instar de nombreux Ivoiriens, a été frappé par la mort de l'ex-patronne de la Fédération nationale des coopératives de vivriers en Côte d’Ivoire (FENASCOVICI).

L'ancien préfet d'Abidjan n'a pu s'empêcher de rendre un émouvant hommage à Irié Lou Colette, le "Soleil" qui "irradie les autres et leur apporte du bonheur. "Elle s’appelait Irié Lou Colette . Elle était Soleil . Elle irradiait ses sœurs. Elle leur apportait du bonheur en changeant leur quotidien. Elle était une valeur. Elle était financièrement et économiquement une grande monnaie. Elle n’était pas ma Mère Juliette. Mais elle savait que Juliette n’était plus de ce monde. Alors, elle a décidé de nous soutenir. Elle a décidé d’être notre nouvelle mère", s'est souvenu Vincent Toh Bi Irié dans une publication sur les réseaux sociaux.

En fait, l'ex-directeur de cabinet d'Hamed Bakayoko avait de solides liens avec la défunte fondatrice du FENASCOVICI. "Quand nous sommes allés prendre nos nouvelles fonctions de Préfet d’Abidjan le 23 août 2018, nous l’avons présentée comme notre Maman, rôle qu’elle a assumé pleinement. Quand nous avons quitté les fonctions de Préfet le 26 août 2020, nous sommes allés lui dire au revoir. Cette étreinte maternelle éternelle, c’est notre toute dernière image dans les attributs de Préfet. Le symbole veut qu’elle ait été là au début et à la fin", a poursuivi Vincent Toh Bi.

Pour le premier responsable d'Aube Nouvelle, Irié Lou Colette, cette "femme illettrée, mais grande intellectuelle et renommée Businesswoman" s'est battue toute sa vie pour la richesse et l'autonomie des femmes rurales, productrices de vivrier. "Elle a renforcé tous les circuits de commercialisation nationaux et régionaux. Elle a acquis des espaces de marché dans toutes les régions de la Côte d’Ivoire et y a formé des dizaines de milliers de femmes, mises ensuite en réseau", a ajouté Vincent Toh Bi.

Irié Lou Colette sera inhumée le samedi 5 juin 2021 dans la sous-préfecture de Iriéfla. Elle quitte la terre des hommes à l'âge de 65 ans.