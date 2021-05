Football: Chelsea remporte la 2e Ligue des champions de son histoire

Chelsea remporte la deuxième Ligue des champions de son histoire. Le club londonien a survolé samedi soir la finale de Ligue des champions 2021 face à Manchester City. Le match mettait à l'honneur le football anglais avec deux clubs britanniques finalistes.

Finale Ligue des champions: Chelsea remporte le derby anglais

Porto ! Au terme d'une finale engagée et haletante, c'est finalement Chelsea qui déjoue les pronostics et s'impose grâce à une unique réalisation signée Havertz en première période. Emmenés par un N'Golo Kanté de gala, les Blues, plus tranchants dans les duels et parfaits sur le plan tactique, l'emportent au final logiquement contre des Citizens décevants.

Après 124 rencontres disputées, la Ligue des champions 2020/2021 touchait à son terme samedi 29 mai, avec une finale 100% anglaise entre Manchester City et Chelsea. Champion d’Angleterre, les Citizens découvraient pour la première fois de leur histoire ce stade de la compétition, même si son coach, Pep Guardiola, avait déjà remporté la coupe aux grandes oreilles à deux reprises. Mais ce sont bien les Blues de Chelsea qui ont pris le dessus grâce à Havertz pour remporter la deuxième Ligue des champions de leur histoire.

Derby anglais en Ligue des champions UEFA

C'est d'ailleurs Chelsea qui a inauguré la première finale anglo-anglaise en 2008, face à Manchester United. Les Blues disputaient dans le même temps leur première finale de C1 mais n'ont pu toucher à la Coupe aux grandes oreilles cette année-là, après un match nul face aux Red Devils et une défaite aux tirs au but (1-1 puis 6-5 aux tab).

La deuxième finale purement anglaise date d'il y a tout juste deux ans, en 2019, avec la victoire de Liverpool face à Tottenham sur le score de 2 buts à 0. Les clubs anglais deviennent des "abonnés" aux phases finales de la Ligue des champions avec deux finales anglo-anglaises en 2 ans.

Alors que Chelsea a déjà participé à deux finales de C1, la deuxième ayant été remportée par les Blues en 2012 face au Bayern (1-1 puis 4-3 aux tab), Manchester City dispute sa première finale européenne. Une occasion à ne surtout pas manquer pour marquer l'histoire du club.

Chelsea sut se nourrir de sa rage

Le Drogba qui hurle "it's a fucking disgrace" après avoir vu deux pénaltys être refusés à son équipe dans une demi-finale inouïe contre le Barcelone de Guardiola, le 6 mai 2009, est aussi le Drogba qui marque à la 88ème minute de la finale gagnée face au Bayern trois ans plus tard, tout comme il est le Drogba qui, en transformant le dernier tir au but des Blues à l'Allianz Arena, achève leur revanche sur le destin, ou, plutôt, se réapproprie ce destin, lui donne le sens espéré.

Le Manchester City de Guardiola, trois fois champion en quatre saisons, se trouve aujourd'hui dans une situation qui rappelle fortement celle du premier United de Ferguson. Il domine la Premier League (et semble appelé à la dominer) comme MU le faisait alors. Et comme le MU de 1993-98, le City de 2016-20 est, chaque fois, tombé face à supposément plus faible que lui en Europe.