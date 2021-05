LDC : Après la victoire de Chelsea, Didier Drogba a le coeur en Bleu

Chelsea a remporté la deuxième ligue des Champions de son histoire. Didier Drogba, légende du club londonien, et héros de l'expédition de 2012, a réagi de fort belle manière à la suite de la victoire de ses cadets.

Les larmes de joie de Didier Drogba, ancienne gloire de Chelsea

Neuf ans après le sacre de 2012, Chelsea est à nouveau sur le toit de l'Europe. Le club cher au milliardaire russe, Roman Abrahamovitch, participait en effet, à sa troisième finale de C1, ce samedi 2 mai 2021.

En 2008, l'équipe des Blues a plié l'échine, aux tirs au but face à Manchester united d'un certain Cristiano Ronaldo. Ce n'était que partie remise, car quatre années après, John Terry, Franck Lampard, Ramirez, et autres Didier Drogba se sont montrés héroïques face à l'équipe allemande de Bayern Munich.

Alors que Chelsea était mené par 1 but à 0, le capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, d'une tête rageuse, comme lui seul en a le secret, a rétabli la parité. Avant de provoquer un penalty à la suite d'un croc-en-jambe sur l'ancien international français Franck Ribery. Arjen Robben proposé au tir n'a pu battre a vu son tir stoppé net par le talentueux Petr Cech.

Vient alors l'épreuve fatidique des tirs au but, au cours duquel, le buteur de la sélection ivoirienne a marqué le but victorieux pour le club venu de la capitale anglaise.

Après ce sacre, l'équipe de Chelsea a connu des vertes et des pas murs. L'ancien capitaine devenu entraineur, Franck Lampard, n'avait nullement réussi à communiquer sa gagne à ses poulains. C'est alors que l'ancien coach du Paris Saint-Germain (PSG), Thomas Tuchel, a pris l'équipe en main. Un parcours très honorable durant la saison 2020-2021, avant de se hisser en finale de la champion's league après avoir écarter le Real Madrid de Zinedine Zidane.

Face à leurs compatriotes de Manchester City, Chelsea s'est certes donné quelques frayeurs, mais a réussi à faire de nombreuses incursions dans le camp des Mancuniens, avant que Harvertz ne marque un but, l'unique d'ailleurs, à la 42e minute.

En dépit des occasions nettes reçues de part et d'autre, le score restera intact (1-0), synonyme de victoire pour Chelsea. Au terme de cette autre victoire, Didier Drogba, légende du club, a réagi de fort belle manière sur son compte Twitter. « Nous y avons cru », a tweeté dans la langue de Shakespear, le héros de 2012, en y ajoutant des 72 émoticônes en coeurs. Le meilleur buteur de Chelsea de tous les temps n'a également pas manqué d'écraser quelques larmes dans un autre de ses commentaires à la suite du tweet.