Mercato - Kylian Mbappé: Le PSG opte pour Cristiano Ronaldo

Pour les dirigeants du Paris Saint-Germain ( PSG ), Cristiano Ronaldo serait la meilleure option que Messi en cas de départ de Kylian Mbappé, selon le média anglais Express.

Le PSG prend une option sérieuse sur le cas Cristiano Ronaldo

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé suscite encore de grandes interrogations quant à son avenir. Une situation qui contraint les hautes instances du club depuis Doha au Qatar à anticiper sa succession dans l’optique d’un éventuel départ pour le Real Madrid cet été.

Engagés avec le même équipementier, Nike, le PSG et l’attaquant de la Juventus pourraient donc y voir de sérieux intérêts commerciaux. Le média italien Corriere dello Sport rajoute par ailleurs qu’en associant son image au Qatar, Cristiano Ronaldo deviendrait déjà l’une des icônes de la prochaine Coupe du monde

Mais la concurrence s’annonce féroce puisque Manchester United et le Real Madrid sont visiblement sur le coup. Le quotidien espagnol AS a d’ailleurs annoncé jeudi que Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) avait été récemment contacté par le PSG à cet effet, et l’attaquant portugais serait séduit par l’idée d’une arrivée à Paris. Et ça se précise.

Ronaldo n’est plus recherché à la Juventus. Allegri a clairement indiqué qu’il espérait construire son attaque autour de Paulo Dybala et d’Alvaro Morata, et il rêve également d’ajouter l’ancien tueur à gages de l’Inter Mauro Icardi à son nouveau look d’attaque quelque chose que le PSG pourrait transformer en réalité.

La Juventus a demandé Icardi comme échange direct contre Ronaldo, ou des frais d’environ 25 millions de livres sterling si cela ne fonctionne pas pour le PSG, la partie française envisageant sérieusement d’appuyer sur la gâchette de l’énorme accord.

Pour sa part, Icardi pourrait aller dans la direction opposée. Cela dit, pour le genre d’argent que recherche la Juventus, il y a de fortes chances que le PSG puisse opter pour cet accord même s’il garde Mbappe. Il pourrait être un peu difficile d’intégrer son salaire dans le budget, mais vendre une poignée de joueurs marginaux en plus de décharger Icardi pourrait faire le travail.

Pour l’instant, cela vaut la peine de surveiller de près l’avenir de Mbappe. Il semble que le Français détienne la clé de tout ce manège monstre. S’il scelle son passage au Real comme prévu, tout l’enfer pourrait se déchaîner.