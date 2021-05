Mercato: Allegri à Juventus, Stéphan à Strasbourg, Laporta se décide

C’est l’ébulition pour le mercato estival 2021-2022 qui s’ouvre le 9 juin prochain. En France tout se précipite avec les départs de Zidane, Conte, Galtier et Garcia.

Mercato au Barça: Joan Laporta évoque les cas Messi et Koeman

Strasbourg tient son nouvel entraîneur ! Après Thierry Laurey, c'est Julien Stéphan qui va diriger l'équipe alsacienne. L'ancien entraîneur de Rennes a signé un contrat de trois ans, ce vendredi après-midi. Le club a officialisé son arrivée. La Juve continue le teasing pour Allegri au mercato. Après l'Etat du Minnesota, la Juve publie sur Twitter l'image d'une veste sur le sol. Un nouveau signe qui concerne Massimiliano Allegri, qui avait jeté la sienne lors d'un match.

C'est officiel pour Juric. Après l'annonce de son départ de l'Hellas Vérone, Ivan Juric a déjà un nouveau club. Le Croate devient l'entraîneur du Torino, toujours en Serie A. Du coté de Bordeaux, De Préville s'en va. En fin de contrat, Nicolas De Préville quitte les Girondins de Bordeaux. L'attaquant de 30 ans était arrivé en provenance de Lille en 2017, pour 8 millions d'euros.

Mercato: Les choses se précisent au FC Barcelone

En espagne, le président du Barça, s'est confié ce vendredi midi dans une grande prise de parole où il a abordé les sujets chauds. Joan Laporta a dressé un bilan de la saison du FC Barcelone. Tout en évoquant aussi l'actualité du club catalan en vue de la saison prochaine, avec la prolongation potentielle de Lionel Messi, "en bonne voie", ou l'avenir de Ronald Koeman à la tête du club.

« Nous avançons dans les discussions pour prolonger Messi mais ce n'est pas fait ou signé encore. Messi veut Barcelone, il aime le club. Nous ferons une proposition qui, dans les possibilités du club, est à la hauteur. (...) Je suis sûr que Messi mérite plus et peut gagner plus d'argent que l'offre que nous lui avons présentée. Mais je pense que pour Leo, l'important est le projet sportif et non l'argent. Je sais qu'il est enthousiasmé par notre projet. (...) Qu'est-ce que Messi m'a demandé ? De l'affection, de l'estime, de se sentir à l'aise, sourire à nouveau, s'amuser... Et pour cela il veut gagner. Il prend beaucoup sur lui car il connaît l'effort important que nous faisons. »

Le cas Ronald Koeman

« Nous allons rencontrer Ronald Koeman une nouvelle fois la semaine prochaine pour décider de son futur. (...) Ronald Koeman a encore un an de contrat. Cela lui donne la tranquillité d'esprit que rien ne devra être précipité. Avec Koeman nous nous assiérons la semaine prochaine, nous finirons de définir tous les aspects et nous déciderons ensemble. Nous évaluons tout ce qui a été fait au cours de la saison. Je dis à Koeman tout ce que je pense et il me dit tout ce qu'il pense. Toujours avec respect. J'ai déjà dit à Ronald ce que j'avais à dire, il a un contrat en cours. Nous avons une relation très directe et claire. Oui, je lui ai dit que ce n'était pas mon coach favori, de me donner du temps pour trouver une alternative, mais qu'il resterait si je n'en trouvais pas. »

Sur Pep Guardiola

« Si vous me parlez de Guardiola, ce que je lui dirais, c'est que je lui souhaite de remporter la Ligue des champions samedi avec Manchester City. Que Pep la gagne. Je ne suis pas venu expliquer mes rêves. J'aime les réaliser. », a confié le président du FC Barceleon.