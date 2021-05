Les Forces spéciales ivoiriennes accroissent leurs aptitudes opérationnelles

Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Côte d’Ivoire et les Etats-Unis d’Amérique, se déroule actuellement un programme d’entrainement conjoint dénommé Joint Combined Exchange Traning (JCET) entre les forces spéciales des deux pays.

Coopération entre Forces spéciales ivoiriennes et Forces spéciales américaines

Cet évènement, le deuxième du genre, après celui de 2019, se tient sur les bases des Forces Spéciales de Yamoussoukro et d’Abidjan. L’entraînement, d’une durée de 45 jours est entamé depuis le 17 mai et s’achèvera le 30 juin prochain.

Le JCET est un programme d’entrainement que le gouvernement américain met en œuvre dans des pays partenaires. L’objectif principal est un échange d’expérience entre les Forces Spéciales des deux pays. Plus particulièrement, il permet au pays hôte de bénéficier de l’expertise américaine dans des domaines particuliers (tirs et techniques de combat) tout en offrant aux forces spéciales américaines une meilleure connaissance du milieu et de la culture locale.

Contrairement à l’édition de 2019, la Côte d’ivoire, cette année, a pu bénéficier de deux JCET simultanés ; ce qui traduit un renforcement de cette coopération.

Les modules sur le site d’Abidjan traiteront particulièrement du tir de combat et du combat rapproché en milieu clos tandis que ceux exécutés sur le site de Yamoussoukro seront axés sur le combat dans la jungle et l’acquisition de renseignement. Cet entraînement a pour objectif d’accroitre l’aptitude opérationnelle des Forces Spéciales ivoiriennes engagées en Zone opérationnelle nord.

Etat major des armée