Abidjan Gospel Reggae festival ou promouvoir l’évangile à travers le Gospel reggae

La première édition d' Abidjan gospel reggae festival, s'est tenue dimanche 23 mai 2021 à l’auditorium de l'immeuble Caistab au Plateau. En guest stars, le groupe Christ 4 Living et le nigérian Mistar Push.

À l'initiative d' Esprit et Vie Gospel Art, label de production d'artistes chrétiens, et de "Inscrust", une structure de production audio-visuelle, la première édition d’Abidjan Gospel Reggae Festival, s'est tenue, dimanche à l’auditorium de l'immeuble CAISTAB au Plateau. L'évènement avait pour objectif de faire la promotion du Gospel-reggae, un genre musical né dans les années 70 en Jamaïque et qui se veut un puissant instrument d’évangélisation.

Pasteur Assi, commissaire général de l'évènement, définit le Gospel reggae comme du reggae avec des thématiques chrétiennes. À l'instar du reggae, laissera-t-il entendre, le gospel reggae est également une musique d'engagement. "C'est un atout pour véhiculer notre message qui est d'annoncer la bonne nouvelle afin d'influencer et de gagner les âmes de ceux qui aiment la musique reggae", a-t-il expliqué. Abidjan Festival Gospel Reggae vise donc à vulgariser ce style musical en Côte d’Ivoire et en Afrique par le canal de la jeunesse.

« C’est un concept original que nous envisageons pérenniser dans le calendrier des grands festivals de musique chrétienne en Côte d’Ivoire », a indiqué Pasteur Assi. Prophetic Lô Systèm, Dunais group, J-Praise, Laurent Tipé, Druity, et bien d'autres groupes chrétiens étaient présents à cette première édition. Le groupe Christ 4 Living et le nigérian Mistar Push ont, quant à eux, assuré.

Le public tenu en haleine, a vibré aux sonorités des chansons bien connues des deux artistes, dans un miniconcert live. Autre beauté du spectacle, le décor était en parfaite harmonie avec la cadence de la musique exécutée. Un décor expressif qui donne toute sa valeur au spectacle et au message qui tend à être véhiculé: « Promouvoir l’évangile à travers le Gospel reggae ». Pour Pasteur Assi, le gospel reggae peut parfaitement être un instrument d’évangélisation.