Conflit ivoiro-nigérien : La leçon de Vincent Toh Bi Irié

Vincent Toh Bi Irié n'est pas resté longtemps silencieux après le conflit ivoiro-nigérien qui a éclaté en Côte d'Ivoire le mercredi 19 mai 2021. L'ancien préfet d'Abidjan n'a pas manqué de tirer la sonnette d'alarme devant la montée de la violence.

Vincent Toh Bi Irié appelle à la non-violence

L'affaire a fait grand bruit en Côte d'Ivoire. Mercredi 19 mai 2021, des foules en colère se sont lancées à la poursuite de ressortissants nigériens sous le prétexte que des Ivoiriens avaient été battus au Niger. En réalité, il n'en était rien. Une vidéo savamment manipulée a suscité l'ire et l'indignation de certains individus qui ont organisé la chasse aux Nigériens. Dans le cadre de cette affaire, Fofana Nawa, identifiée comme la personne qui a lancé l'appel, a été arrêtée et condamnée à 5 ans de prison ferme.

Vincent Toh Bi Irié, qui a observé toute cette montée de violence, a décidé de parler aux Ivoiriens. Ex-préfet d'Abidjan, l'homme s'est désormais engagé dans la construction de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il est convaincu que cela passe par l'éducation d'une partie de la population à la connaissance de certains principes civiques et citoyens. Relativement au conflit ivoiro-nigérien, l'ancien directeur de cabinet du défunt Premier ministre Hamed Bakayoko, le premier responsable d'Aube Nouvelle a haussé le ton.

"Nous, on vit avec des gens depuis des décennies et quand y a petit problème, on se rappelle qu’ils sont étrangers, comme si tous les problèmes d’un pays sont dus à la présence de Non Nationaux. Les pays les plus puissants sont ceux qui se sont ouverts aux autres. Et vous, vous êtes encore dans des débats périmés. C’est quoi ça ?", s'est-il emporté.

Vincent Toh Bi Irié soutient que si "on continue de vendre la haine aux internautes et aux populations aujourd’hui", la nouvelle génération ouvrira "le marché de la violence de demain". L'administrateur civil a appelé les Ivoiriens a plutôt utiliser leurs "petites influences pour impacter positivement" la société, car ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis quelques années n'est pas rassurant.