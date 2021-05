Tribunal criminel : Vive colère de Me Robin Binsard, avocat de Soro

Le ton est une fois de plus monté d'un cran au sujet du procès pour tentative de déstabilisation de Guillaume Soro et de ses compagnons devant le tribunal criminel. Pour Me Robin Binsard, avocat de l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne, il ne s'agit que d'un « simulacre de procès ».

Procès Soro, Me Robin Binsard fustige la justice ivoirienne

Guillaume Soro et 19 autres proches de l'ancien chef du Parlement ivoirien comparaissent devant le tribunal criminel d'Abidjan Plateau pour répondre des chefs d'accusation de « complot contre la sûreté de l'État, participation à une bande armée sans y exercer aucun commandement, détention sans autorisation d'armes à feu de la première catégorie, et d'actes et manoeuvres de nature à compromettre la sécurité publique ».

Aussi, l'audience qui s'est tenue devant ladite juridiction, mercredi, a donné lieu à une véritable empoignade entre les juges, la partie civile et les avocats de la défense. L'on note d'emblée que la demande de liberté provisoire en faveur d'Alain Lobognon, Souleymane Kamaraté Koné et les deux cadets de Soro Guillaume, Simon et Rigobert, a purement et simplement été rejetée par le tribunal.

Toutefois, à la suite de sa collègue Affoussiata Bamba Lamine, Me Robin Binsard, avocat de l'ancien chef des Forces nouvelles (ex-rébellion), est également monté au créneau pour crier sa colère contre la justice ivoirienne et le pouvoir d'Abidjan. « Je dois vous dire que je n'ai aucune attente vis-à-vis de ce procès, dont on sait qu'il s'agit d'un simulacre de justice, d'une parodie rendue par des juges qui ont déjà démontré qu'ils n'étaient que des plumes du pouvoir exécutif; rendue par des juges qui ont également démontré leur mépris pour la règle de droit et le code de procédure pénale », a fustigé l'avocat au barreau de Paris dans une vidéo publiée par Soro Kigbafori Guillaume sur son compte Twitter.

Avant d'ajouter : « Ce procès se tient alors que la Cour africaine des droits de l'homme a ordonné à deux reprises le gel des procédures contre Guillaume Soro, et a condamné la Côte d'Ivoire. Ce procès est illégal, inconventionnel, inconstitutionnel. Et nous n'avons aucune attente, aucune confiance envers cette justice. Nous porterons donc le débat devant les juridictions internationales qui sont désormais les seules garantes de l'État de droit en Côte d'Ivoire. »

L'audience a été rejetée au 26 mai prochain.

Guillaume Soro, faut-il le noter, est déjà sous le coup d'une première condamnation par contumace à 20 ans de prison pour « recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux ».